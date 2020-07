NOVAK PRIJAVLJEN ZA ZAGREVANJE ZA US OPEN: Đoković i Nadal predvode listu igrača za Sinsinati (FOTO)

Prema rečima američkim medija lista je kompletirana u utorak, a na spisku se trenutno ne nalaze četvorica tenisera iz TOP 40.

Tu su, pored Đokovića, i Rafel Nadal, ali i Rodžer Federer.

Takođe na listi su se našli i igrači koji su ranije rekli da neće igrati: Gael Monfis, Sten Vavrinka i Fabio Fonjini.

Od srpskih tenisera na nezvaničnoj listi se nalaze i Dušan Lajović i Filip Krajinović.

Turnir bi trebalo da počne 15. avgusta.

Ukupan nagradni fond umanjen je za neverovatnih 1,8 miliona dolara usled posledica pandemije koronavirusa koja je zahvatila ceo svet.

Nagradni fond će iznositi 4,2 miliona dolara, ali on neće uticati na "slabije" tenisere, odnosno one koji prođu kvalifikacije i ispadnu u prvim kolima, već na one koji dođu do završnice turnira.

