OVO JE SRBIJA ČEKALA! Nole oduševio sve Srbe: Ne bih da budem nezahvalan, ali to moram da uradim za svoju zemlju!

Više nikakve dileme, Novak Đoković će naredne godine, ako se Olimpijske igre održe, napasti zlatnu medalju, jedini trofej koji mu nedostaje u prebogatoj karijeri.

Đoković bi trebalo konačno da odigra prve zvanične mečeve posle duge pauze, što će se dogoditi u Njujorku, gde će biti održani Masters u Sinsinatiju, a onda i US Open.

Pred start ovih turnira Novak je pričao o Olimpijskim igrama koje su zbog pandemije korona virusa pomerene za narednu godinu.

- To mi je i dalje veliki san. Ne želim da zvučim nezahvalno i da omalovažim što sam osvojio bronzu, jer je i to svakako bio veliki uspeh. U Londonu sam stigao do polufinala, ali sam izgubio u meču za treće mesto. Uvek nalazim dodatnu motivaciju da igram najbolje kad predstavljam svoju zemlju, posebno na Olimpijskim igrama. Svi znamo da je to istorijski najveći sportski događaj - rekao je Đoković.

foto: Dado Đilas

Na poslednjoj Olimpijadi pre četiri godine u Rio de Žaneiru Nole je bio veliki favorit za osvajanje iste, ali je eliminisam već na startu od Argentinca i velikog prijatelja Huana Martina Del Potra. Bilo je tada suza koje mu sada nisu u planu. Novak je istakao kako obožava olimpijski duh, a pogotovo druženje sa ostalim sportistima u olimpijskom selu.

- Čast je to što ste okruženi najboljim sportistima iz svih sportova i da ih gledate kako se takmiče na najvećem sportskom događaju. To je zaista privilegija. Nadam se da ću dobiti dodatnu snagu sledeći put i da ću biti u dobroj formi i imati priliku da se borim za medalju - zaključio je Đoković za sajt ITF.

Kurir sport

Kurir