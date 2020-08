ŠOKANTNO! NOVAK NA METI KRIMINALNE ORGANIZACIJE: Đokovića iskorišćavaju za ozbiljne FINANSIJSKE PREVARE! (FOTO)

Na jednom internet sajtu, napravljenom samo u svrhe promovisanja digitalne valute bitkoin, osvanuo je izmišljeni intervju sa prvim teniserom sveta u kojem osvajač 17 grend slem titula poziva građane Srbije da ulažu u bitkoin kako bi se obogatili preko noći.

Cela stvar je otišla toliko daleko da je u izmišljenom tekstu navedeno kako je Novak gostujući na jednoj srpskoj televiziji rekao da mu je trgovina bitkoinom glavni način za zarađivanje novca.

"Moj glavni način za sticanje zarade jeste novi program automatskog trgovanja kriptovalutama pod nazivom "Bitkoin era". To je najbolja prilika za sticanje malog bogatstva u kratkom periodu koju sam ikada video. Pozivam sve da probaju pre nego što je banke ugase", glasi izmišljena Đokovićeva izjava, a prenosi Informer.

"Možda ste skeptični jer zvuči previše dobro da bi bilo istinito. Drago mi je da sam probao, jer je to bio najveći i najlakši novac koji sam ikada zaradio. Pričam o dnevnoj pasivnoj zaradi koja iznosi desetine hiljada dinara. To je najbrži način da trenutno napravite zalihu novca. Ali to neće trajati još dugo jer će ga sve više i više ljudi otkrivati i banke će ga ugasiti zauvek", dodao je navodno Novak uz pokazivanje "dokaza" na svom mobilnom telefonu.

Kako isti sajt navodi, Narodna banka Srbije je zatražila da se emitovanje intervjua prekine, ali je bilo prekasno, piše Informer.

Naravno, intervju nije ni snimljen ni emitovan, niti je Novak ikada pominjao bitkoine ili trgovao njima.

Iz Novakovog tima za sada nisu reagovali na ovu prevaru, iako izmišljeni intervju sa teniserom izlazi čak i kao reklama dok ste na nekom drugom sajtu.

