SEDIM I JEDEM, A PORED MENE NADAL, NISAM MOGAO DA VERUJEM SVOJIM OČIMA! Osvajač OI ispričao anegdotu sa Špancem!

Južnoafrikanac je ispričao kako je izgledao susret sa ''bikom sa Majorke'' u restoranu u Rio de Žaneiru za vreme Olimpijade 2016. godine.

"Sećam se jednog dana kada sam jeo za stolom koji je bio vrlo dugačak, a na pet ili šest metara od mene bio je Rafael Nadal", započinje priču Le Klo i dodaje:

"Vidim ga i kažem: 'Nemoguće, to ne može biti on. Nije Rafael sigurno'. Ipak, moj trener i ja smo prišli i rekli: 'Oprostite, možemo li da se slikamo?' On je rekao: 'Svakako!'. Čuo se taj njegov španski naglasak. Napravili smo selfi dok smo ručali. Bilo je ludo."

Le Klo je na OI u Riju osvojio dva srebra (200m slobodno i 100 delfin), dok je Nadal osvojio zlato u dublu zajedno sa Markom Lopesom.

Kurir sport

Kurir