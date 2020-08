BEZOBRAZNI ZLOBNI ZLIKOVAC NAŠAO DA GLUMI MORALISTU! Britanska teniserka žestoko udarila na najvećeg Novakovog PLJUVAČA

Britanka je stala u odbranu Novaka Đokovića koji je u poslednje vreme konstantno na meti kontroverznog Australijanca.

Kroft je prokomentarisala Kirjosove napade na kolege.

"On je zauzeo poziciju moraliste i jako često ga možemo čuti, a ja bih rekla da je on nestvarno bezobrazan i zloban prema određenom broju svojih kolega. On je redovno napadao Đokovića i Tima, a nedavno sam videla da je Bornu Ćorića nazvao maloumnim i najdosadnijim igračem za gledanje", rekla je Kroft.

Britanka je bila prilčno oštra prema kontroverznom Australijancu.

"On je veoma razgovetan i to što radi privlači mnogo pažnje. On je sebe, na neki način, pretvorio u lošeg momka, u zlikovca, a sada pokušava da bude moralno iznad svih... Moram da kažem da posle svega što je uradio ja sigurno neću biti ta koja će poštovati to što sada radi", ističe Kroft.

Dodala je da ne poštuje Kirjosa kao ljudsko biće, zbog toga kako se ponaša na terenu i van njega.

Britanka se kasnije osvrnula i na Adria tour i za razliku od većine njenih sunarodnika stala je u Novakovu odbranu.

"Verujem da je pokušavao da uradi ispravnu stvar. Želeo je da vrati tenis pred publiku i tada u Srbiji nije bilo mnogo slučajeva (zaraženih), ali mislim da se na društvenim mrežama moglo videti kako oni plešu u klubovima, skidaju majice i grle se, kao što su se naravno grlili i na terenu. Stvari su zbog toga postale loše, neki igrači su bili pozitivni, kao i on, uz svoju ženu. Ipak, verujem da je imao dobru nameru. Vlada Srbije mu je rekla da je OK da organizuje turnir, a on je malo prenaglio i to je loše uticalo na njegov imidž", zaključila je u razgovoru za "Talk sport" bivša britanska teniserka.

Kurir sport/B92

Kurir