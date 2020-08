IMAO SAM FEDEREROVE POSTERE U SOBI: David Gofan otkrio ko mu je omiljeni teniser (FOTO)

Na veliku scenu David Gofan stupio je na Rolan Garosu 2012. godine, a redom su padali Radek Štepanek, Arno Klemon, Lukaš Kubot, ali ne i Rodžer Federer.

foto: EPA/ANDY RAIN

"Igrao sam jako dobro pre tog Garosa, bio sam u naletu, a to što sam ušao u žreb kao laki luzer samo me je oslobodilo. Imao sam Federerove postere u sobi, i dalje sam njegov fan. Pre toga nikada ranije nisam igrao s njim i to se konačno desilo. Bio sam blizu osvajanje drugog seta, ali on je mnogo iskusniji i okrenuo je situaciju“, otkrio se Belgijanac u razgovoru za "Tennis Majors".

foto: EPA/LYNN BO BO

