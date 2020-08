US OPEN NA VELIKIM MUKAMA! Novak i igrači POSTAVILI ULTIMATUM: Tajni sastanak sa Amerikancima koji nije bio prijatan...

Kako prenosi španska "Marka" igrači već neko vreme zahtevaju da im Teniska asocijacija SAD obezbedi da po povratku u Evropu ne moraju u obavezan karantin.

Isti list navodi da je Top 20 igrača, koje je predvodio Novak Đoković, prošlog vikenda predstavilo krovnim organizacijam veoma jasan stav - ukoliko bude karantina po povratku u Evropu, niko neće doći na US open.

Podsetimo, Rodžer Federer je odavno završio sezonu, Rafael Nadal je odustao od US opena, a Novak Đoković i dalje nije doneo zvaničnu odluku.

US Open je zakazan za 31. avgust, a četiri dana ranije je na programu žreb u kome možda ne bude ni najboljeg tenisera sveta.

Aktuelni šampion US Opena je Rafael Nadal, a Novak je prošle godine stigao do osmine finala kada je predao susret protiv Stana Vavrinke pri rezultatu 6:4, 75: , 2:1 za Švajcarca. To znači da bi Novak ove godine učešćem na US openu mogao da popravi bodovno stanje na ATP listi za čak 1.820 bodova.

Novakov otkaz naneo bi veliku štetu US Openu jer bi u tom slučaju interesovanje navijača bilo znatno umanjeno za ovaj turnir.

