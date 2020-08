FEDERER SVETAC, ĐOKOVIĆ DEMON - DA LI JE TOLIKO JEDNOSTAVNO!? Kakvo je stanje u tenisu, a kako će biti?

O temi sa naslovom "Federer svetac i Đoković demon, da li je toliko jednostavno" komentarisalo se u novoj epizodi poznate emisije "Tennis Majors".

Voditelj Džoš Koen vodio je razgovor sa bivšom francuskom teniserkom Marion Bartoli, američkim teniserom Noom Rubinom i novinarom Njujork Tajmsa Benom Rotenbergom.

"Teniski svet nastavlja da Federera opisuje kao 'dobrog momka', kao heroja, a onda se potrudi da Đoković ispadne kao 'loš momak'. Da li se slažete sa time, da li ih teniski svet tako oslikava?", postavio je pitanje Koen.

Nekadašnja šampionka Vimbldona Marion Bartoli je prva odgovarala.

"Uf, na to je baš teško odgovoriti. Ja ne mislim da uvek štitimo Rodžera, već da je on uspeo da sam stvori taj imidž savršene osobe. Ja ga poznajem pa mogu da kažem da to nije daleko od istine, ali i on je, naravno, ljudsko biće i može da napravi greške, baš kada smo videli pre nekoliko dana na Tviteru da se slika bez maske i da svima uzima olovku (sa kojom potpisuje autograme). Apsolutno je tačno da ume da pogreši, ali ne mislim da je tolika razlika između tretmana koji pružamo Rodžeru i tretmana koji pružamo Novaku, taj komentar je dosta grub. Mislim da će Novak, zbog svega što se desilo u poslednje vreme, dosta naučiti, videti posledice i na osnovu toga izgraditi imidž za budućnost. Mislim da ne moramo da kažemo da je Rodžer Bog među ljudima i da šta god da uradi ne smemo da mu sudimo. Mislim da je to preterano", izjavila je Bartoli.

foto: Profimedia

Rubin se na početku osvrnuo na komentare Žila Simona, koji je bezrezervno stao u odbranu Đokovića i napao Amerikanca.

"Mislim da Simon i ja definitivno uskoro moramo da sednemo na čašu vina kako bi rešili problem koji on ima sa mnom. Mislim da je Federer tokom godina izgradio tu vrstu persone. Mislim da se svi i dalje sećaju skandala kada je Đoković lažirao povredu i svega što se desilo zbog toga. Njegov PR tim je od tog trenutka pokušao da mu podigne imidž. Očigledno je da je Đoković napravio neke greške, baš kao što je slučaj i sa Federerom, ali na drugačijem nivou. Mislim da su njih dvojica trenutno na različitim pijedestalima. Đoković mora da se bori protiv svega što mediji pišu protiv njega, to je tačno. Mislim da je Simon pogrešio. Federer je sve sam izgradio. On je sa 18 godina lomio rekete, ali je uspeo sebe da pretvori u nekoga koga smatraju savršenim. Grešio je tokom karijere, ali je se izuzetno ponašao i kako bi sve to nadomestio", izjavio je Rubin.

foto: Profimedia

Voditelj se potom umešao i uporedio situaciju u svetu tenisa sa situacijom u filmovima, kojima su uvek potrebni heroj i zlikovac – kao Dart Vejder protiv Luka Skajvokera.

Slična situacija je i u medijima koji moraju da pronađu određeni ugao, odnosno narativ, kako bi privukli više pažnje, tvrdi Koen.

"Ne znam odakle ta priča dolazi. Ja sam bio na finalu US opena 2015. kada su igrala njih dvojica i nikada nisam čuo pristasniju i glasniju publiku od te – za Federera, protiv Đokovića. Đoković je tadda pobedio, ali je to i dalje bila jedna od najpristasnijih publika kojoj sam ikada prisustvovao. Ne znam da li baš te stvari potiču iz medija, mislim da je to više od osobe do osobe. Koliko god ja voleo da mislim da mediji utiču na sve i svima stavljaju misli u glavu, ipak mislim da ljude jednostavno više privlači Federer. Kao što je Noa rekao, Rodžer zaslužuje dosta pohvala za to što je izgradio brend i personu koja je privukla mnogo ljudi. Ne možemo da kažemo da se nije trudio, naporno je stvoriti imidž koji automatski privlači većinu ljudi. Novak nije nepopularna osoba, već je, jednostavno, mnogo teško porediti nekoga sa Federerom, jer je on verovatno najomiljeniji teniski šampion svih vremena. Teško da bi iko pobedio u tom poređenju", izjavio je Rotenberg.

Kurir sport

Kurir