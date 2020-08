SERENA U STRAHU OD KORONE: Nemam pun kapacitet pluća, nosim 50 MASKI sa sobom!

Serena je istakla da je spemna za povratak ako se tenis bude igrao na najavljenim turnirima.

Insistira da se poštuju mere zaštite i da zdravlje svih učesnika bude zagarantovano, jer je i sama postala opsednuta time.

"Ceo svet upravo doživljava ovu pandemiju. Sport je danas jedna od retkih stvari koja ljudima može da ponudi “svežeg vazduha” izjavila je Serena i ispričala njena iskustva sa pandemijom.

"Počela sam da vršim socijalnu distancu još početkom marta. Nemam pun kapacitet pluća, tako da ne znam šta bi moglo da mi se dogodi ako zakačim korona virus. Mislim da bi sve bilo u redu, ali ne želim da to otkrijem. Izuzetno sam pažljiva sa celom situacijom, svi u mom timu su zaštićeni. Ovo je moj život, moje zdravlje. Putujem sa 50 maski. Mogla bih reći da sam do određene tačke opsesivna, ali to je način na koji trenutno moram da se ponašam.

Novinare je zanimalo da li je duga pauza bila korisna za nju

"Mislim da jeste bila korisna. Ovo je, recimo, kao da sam ja povređena, a da svi prave pauzu. Svi sada imamo iste mogućnosti da budemo fit. Imali smo prilike i vremena da radimo na svom telu kod kuće, iako je fizička forma za meč uvek drugačija od normalne.

Kada je u pitanju kalendar takmičenja, osvajačica 23 Gren Slema nema dilemu da li će igrati.

"Gledaću da igram na svim turnirima u slučaju da se održavaju, mada sam naučila da ne planiram budućnost. Kako su turniri redom otkazivani, govorila sam sebi: ‘Sada idem na posao, uživaću u svakom danu i videćemo šta će dalje da se dešava" poručila je Serena Vilijams.

