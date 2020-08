NOVAKA PALE LUDI NJUJORČANI, KOJIH SADA NEĆE BITI: Beker pričao o US openu i Novakovim šansama za trofej!

Približava se US open koji će biti drugačiji nego prethodne decenije jer po prvi put na jednom od četiri najveća turnira neće biti Španca Rafaela Nadala i Švajcarca Rodžera Federera, a o US Openu, Novakovim šansama da uzme još jedan trofej, je pričao njegov nekadašnji trener i teniska ikona Boris Beker.

- Ne razumeme kritike. Novak je organizovao turnir u svojoj zemlji gde su zakoni drugačiji nego u Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Očigledno, da nije bila dozvoljena organizacija turnira, on ga ne bi ni organizovao - kaže Beker, pa dodaje na istu temu.

- Povrh svega, turnir je bio humanitarnog karaktera, nije bilo nagrada za takmičare, već je novac išao za ljude kojima je najpotrebniji. Ono što jeste bila greška je žurka za igrače, koji su se tamo previše opustili. Tamo je bilo 25-20 ljudi, preterali su, a trebalo bi uvek da služe kao uzori svima, svaki dan u godini, ali to veče nisu bili. Ipak, koliko god da su kritikovani, a bilo je teških osuda, nisu ih zaslužili. Neki igrači su platili skupo taj ispad, bili su u karantinu. Posle svega, uradili su dobru stvar, pa ne razumem kritike.

Na pitanje da li neko može da stane na put Đokoviću do titule u Njujorku, Beker je rekao:

- Naravno, Novak je prvi favorit, on je prvi igrač na svetu. Ali, biće mu neobično da igra pred praznim tribinama. Njega uzbuđuje publika, on voli da igra pred 25.00 ludih Njujorčana. Za njega su prazne tribine hendikep, ali je to prednost za slabije rangrane igrače. Top igrači su navikli da igraju pred velikim brojem ljudi, to je njima najnormalnije bez obzira na to koji turnir je u pitanju. Baš me zanima kako će najbolji igrači da se prilagode na takav ambijent u prvih nekoliko kola.

Nema Nadala, nema Federera, samo ta činjenica otvara Novaku put ka trofeju, ali Beker ne mislid a će Srbinu biti tako lako, jer sad i ostali pretedenti vide da su im šanse veće bez dvojice Grend slem ikona.

- Ne smemo zaboraviti da su igrači, uključujući i Đokovića, bili an dugoj pauzi. Niko nije mogao da igra nigde. Čak i da ste Novak Đoković sa 17 Grend Slem titula za pojasom, opet vam trebaju turniri, treba vam ritam. Jedan turnir pre Gren Slema je dobra stvar, ali opet nije idealna priprema, posebno kada je Novak u pitanju.

Kurir sport / Eurosport

Kurir