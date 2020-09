NOVAKA PITALI ZA RODŽERA I RAFU I DOBILI FANTASTIČAN ODGOVOR: Kako utiče njihovo odsustvo na mene? Nikako! (FOTO)

US OPEN

Prvi teniser sveta pobedio je posle tri sata i 13 minuta, a u trećem kolu igratće protiv 28. nosioca Nemca Jana Lenarda Štrufa.

Novak je posle meča govorio otvoreno o svemu.

"Bilo je uspona i padova tokom meča, igrali smo preko tri sata, ali Kajl je snažan protivnik. Bio je ovo pravi test za mene. Naravno da uvek može da se desi da izgubim set. Zapravo, drago mi je da je došlo do toga i da sam bio na takvom testu danas. Drago mi je kad u ranoj fazi turnira imam težak meč, to me bolje pripremi za ostatak turnira", rekao je Novak.

"Moje šanse za pobedom rastu što meč duže traje. Naročito protiv igrača kakav je Edmund, koji troši mnogo energije. Igrao je snažno, servirao dobro, udarao forhende, ali znao sam da će fizički da padne u nekom trenutku. Bilo je potrebno samo da ostanem dosledan svojoj igri i sačuvam fokus", opisao je Novak.

U trećoj rundi u petak, Srbina čeka duel sa Jan-Lenardom Štrufom.

"Ne osećam se umorno. Mislim da neće biti problema sa energijom, osećam se jako dobro. U ovakvim situacijama iskustvo dosta pomaže, a ja sam na Turu već 15 godina. Radiću ono što mi najviše prija i nadam se najboljem u nastavku turnira", optimističan je Đoković.

Nole je odgovorio na pitanje kako činjenica da ne igraju Rodžer Federer i Rafa Nadal utiče na njega.

"Kako utiče njihovo odsustvo na mene? Nikako. Na turnir ima veliki uticaj, zato što su to legende ovog sporta, ali ne i na mene. Mislim da je konkurencija i ovako veoma jaka", zaključio je Novak.

