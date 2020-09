NAJTEŽI TRENUTAK U KARIJERI! BORIS BEKER: Novak je opravdano diskvalifikovan, ali vratiće se on!

Nekadašnji nemački teniser Boris Beker, bivšši trener Novaka Đokovića, izjavio je da je šokiran nakon diskvalifikacije svetskog broja jedan sa US Opena, ali smatra da je odluka opravdana.

"Šokiran sam kao i svi. On to nije namerno uradio, ali odluka je bila opravdana. Ovo je sigurno najteži trenutak u njegovoj karijeri. Delovao je nepobediv. Želeo je da osvoji još jedan Gren slem. Najveća je zvezda turnira, ali je pogrešio. Jako težak trenutak, ali vratiće se on. Ima snažan karakter i veliki je sportista", rekao je Beker za Eurosport.

