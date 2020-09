MEKINRO ŠOKIRAO IZJAVOM: Đoković će biti LOŠ MOMAK do kraja karijere!

Legendarni američki teniser Džon Mekinro smatra da će incident na US openu skupo košatati Novaka Đokovića u karijeri.

Prvi reket sveta diskvalifikovan je u osmini finala US opena jer je slučajno lopticom pogodio u vrat linijskog sudiju.

Sedmostruki Gren slem šampion smatra da je Novak podlegao pritisku sa kojim se suočava duže vreme.

"Mislim da ga je savladao pritisak. Puno toga se dešavalo van terena i očigledno je da je to uticalo na njega. Svidelo se to njemu ili, postaće loš momak do kraja karijere", izjavio je Mekinro za ESPN.

Amerikanac očekuje odgovor Đokovića.

"Mislim da bi mogao da se oporavi. Juri istoriju i da prestigne Nadala i Federera na listi po broju Grend slemova. Mlađi je, svi to znamo, i mnogo toga mu ide na ruku. Ipak, ovo je mrlja koju neće moći da izbriše, svidelo mu se to ili ne", kaže Mekinro.

Legendarni teniser i dalje ne može da veruje šta se dogodilo.

"Zapanjen sam šta je uradio i to u situaciji kada je apsolutni favorit", kaže Mekinro.

