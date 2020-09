SVIMA JE LAKNULO KADA JE NOVAK ISPAO: Nadal poslao JAKU poruku

i on se oglasio

Diskvalifikacija najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića sa US opena i dalje je glavna tema.

O dešavanjima u Njujorku, svoj stav je izneo i Toni Nadal stric i bivši trener Rafaela Nadala.

- Đoković nije imao nameru da bilo koga udari. Postoji propis koji kaže da ukoliko udarite sudiju posledica je eliminacija. I to je to, a dodatni je problem to što je pogođena jabučica, rekao je Nadal.

Nadal smatra da ovaj događaj nije dobar za tenis.

- Svi oni koji su ostali u takmičenju dožive olakšanje kada glavni favorit ispadne. Ali, realnost je bolna situacija za njega i to nije dobro za tenis. Biti diskvalifikovan kao prvi reket sveta je udarac. Ima, međutim, vremena do Rolan Garosa i verujem da će se do tada oporaviti, kazao je Nadal.

Podsetimo, Novak je doiskvalifikovan, Nakon što je nehotice tokom meča osmine finala protiv Španca Pabla Karenja Buste loptom pogodio linijskog sudiju Laru Klark.

