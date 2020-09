TO ŠTO JE NOVAK URADIO JE KAO KAD OSTAVITE DEVOJKU PREKO MEJLA! Legendarna Amerikanka žestoko isprozivala Srbina!

Proslavljena američka teniserka Martina Navratilova prokomentarisala je ponašanje Novaka Đokovića nakon incidenta na US openu.

Srbin je diskvalifikovan sa turnira jer je u osmini finala slučajno pogodio lopticom pomoćnog sudiju. Novak je bio razoačaran zbog šokantne odluke čelnika turnira, odmah nakon diskvalifikacije je napustio sportski kompleks u Njujorku i uputio se na aerodrom. Nije se pojavio na obaveznoj konferenciji za medije.

Iako se ubrzo putem oglasio na društvenim mrežama i tom prilikom uputio izvinjenje zbog svog poteza, Navratilova je osula paljbu po Srbinu.

"Za mene je to bilo kao kad raskidate sa devojkom putem mejla. To se radi uživo", počela je Navratilova za "Tennis Channel".

Navratilova smatra da prvi reket sveta nije bio dovoljno hrabar.

"Okej... Napravio je grešku u deliću sekunde, ali onda je imao vremena da razmisli o svemu i on je pobegao! Nije imao hrabrosti da izađe pred novinare da priča o tome, to je kao izvinjenje bez izvinjenja. Da, naravno da mu je žao što je to uradio, ali je trebalo da ostane da porazgovara sa novinarima", kaže Amerikanka.

Kurir sport

Kurir