REŠIO MISTERIJU NOVAKOVE ELIMINACIJE SA US OPENA! Akademik Matija Bećković OTKRIO pozadinu Novakove diskvalifikacije!

U razgovoru za „Alo!“ priznaje da mu je gledajući TV prenos u nedelju uveče teško pala skandalozna odluka organizatora US Opena o Đokovićevoj eliminaciji, ali i da je ujedno bio ponosan na najboljeg tenisera sveta zbog načina na koji je prihvatio taj sramni čin.

- Bojim se da je ta teniska organizacija tom odlukom više diskvalifikovala sebe nego njega. I ne verujem da bi u sličnoj situaciji to uradili nekom drugom, a pogotovo ne Federeru ili Nadalu - kaže Matija Bećković za Alo.

Ima li sve ovo samo veze s tim što je tu prokletu lopticu u pravcu linijskog sudije ispalio jedan Srbin?

- Samim tim što je godinama Novak terao Amerikance da tačno izgovaraju prezime na „ić“, on im se time silno zamerio. Gledajući i slušajući kroz Đokovićevu karijeru kako mu publika zviždi dok pobeđuje sve redom ovo je bila očigledno neka nastava o položaju našeg naroda u svetu.

Kako će se ova diskvalifikacija odraziti na Đokovića?

- On je uvek bio iznad svih i iznad svega, pa će tako i ostati. Neće ni Amerikanci uspeti da ga zbog jedne loptice svuku. Otišao je on suviše visoko da bi mogli da ga svuku na zemlju.

Postoji li nešto dobro u ovoj sramnoj priči?

- Gledajući prenos do kraja, bilo mi je drago što se Novak nije bunio zbog te diskutabilne odluke organizatora. Sve to je prihvatio više prekorevajući sebe, verovatno ljut na sebe što im je pružio i najmanju priliku da mu urade to što su uradili. Očigledno je da naš najbolji teniser svih vremen mora da bude savršen da bi opstao.

Sve ovo se završilo kao nacionalna tragedija?

- Naš svet se ne razume baš u tenis, niti je to naš nacionalni sport. Ali je naš svet njegove mečeve gledao kao megdane u kojima smo voleli da gledamo sebe kako bismo izgledali kada bismo u tim sukobima udarili jedan na jedan. Ubeđen sam da će naš Novak iz svega izaći još jači - jasan je Matija Bećković.

Kurir sport / Alo.rs

