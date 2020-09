HRVAT PROPUSTIO ŠANSU KARIJERE: Zverev u polufinalu US opena!

Nemački teniser Aleksandar Zverev izborio je plasman u polufinale US opena, pošto je u četvrtfinalnom duelu bio bolji od hrvatskog tenisera Borne Ćorića 3:1 (1:6, 7:6, 7:6, 6:3).

Ćorić je fantastično otvorio meč, počistio je Nemca u prvom setu, dozvolivši mu samo jedan gem (6:1). U sličnom ritmu nastavio je i u drugom setu. Brzo je napravio brejk i poveo sa 4:2. Međutim usledio je neshvatljiv pad u igri. Zverev je uspeo da se vrati i nakon taj-brejka stigne do izjednačenja. Velika borba viđena je i u trećem setu. Razmenili su brejkove u četvrtom i petom gemu. Borna je imao priliku da još jednom oduzme servis Zverevu, ali propustio je šansu, pa je odluka ponovo pala u taj-brejku. Zverev je ekspresno stigao do 4:0 i preokreta na meču. U osmom gemu četvrtog seta Zverev je napravio brejk i rutinski sačuvao prednost do kraja meča.

Zverev će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Pablo Kareno Busta - Denis Šapovalov.

