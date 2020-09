OGLASIO SE NOVAKOV OTAC POSLE DISKVALIFIKACIJE Srđan Đoković imao BRUTALNU poruku za sve: Nećete uspeti! (VIDEO)

US OPEN

Otac najboljeg tenisera sveta Srđan Đoković prvi put od diskvalifikacije Novaka sa US Opena progovorio je za javnost.

Prilikom otvaranja Nacionalnog teniskog centra u Banjaluci, putem video bima oglasio se najbolji teniser sveta Novak Đoković koji je bio sprečen da dođe, ali je umesto njega svečanosti prisutvovao njegov otac Srđan.

On je poručio da će Novak doći u Banjaluku čim nestane koronavirus, verujući da će to biti proleće, ali i imao još jednu poruku posle diskvalifikacije sa US opena.

"Na sve moguće načine pokušavaju da sputaju Novaka, ali neće uspeti. On je najbolji teniser na svetu. Sport ujedinjuje ljude, a Novak pokazuje da su Srbi deo evropske civilizacije", dodao je.

"Nadam se da ću u skorijoj budućnosti moći da posetim Banjaluku, da igram na novom terenu, da uživam u tenisu i slavljenju sporta, porodice i zdravog života. Svako dobro", rekao je Novak, a prenosi "Srpska info".

Надам се да ћу у што скоријем року посјетити #Banjaluka и заиграти на терену Националног тениског центра Тениског савеза Републике Српске. @DjokerNole pic.twitter.com/SXwgXK7gWC — Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) September 9, 2020

Otvaranju teniskog kompleksa prisustvovali su još srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, premijer Republike Srpske Radovan Višković, predsednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović, sportski direktor Teniskog saveza Srbije Aleksandar Bolić.

