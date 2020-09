SKANDALOZNO PLJUVANJE AMERA PO ĐOKOVIĆU: Novak je po njima "NAJVEĆI MAGARAC" u istoriji profesionalnog sporta!

Ko o čemu, američki mediji o Novaku Đokoviću. Tako i poznati sajt "The daily beast" donosi skandalozan tekst o najboljem srpskom i svetskom teniseru.

Uspeh jednog čoveka iz jedne male Srbije izgleda nikako ne može da bude oprošten. Zbog toga se svaki potez Novaka Đokovića gleda kroz lupu, a deluje da se samo čeka makar i najmanja, pa i nenamerna greška, da Noleta ocrne na sav glas.

"Novak Đoković je najveći magarac u istoriji profesionalnog sporta" naslov je teksta na pomenutom sajtu, kojim jasno daje do znanja o kakvom se novinarstvu radi (neko sa iole malo kulture, ne bi sebi dozvolio da napiše navedenu rečicu, a ne da je stavi u naslov), pa onda i ne čudi ono što se u tekstu može pročitati.

Autor je navodno voleo Novaka, ali je promenio mišljenje najpre zbog Đokovićevog stava oko vakcine protiv koronavirusa, uz podsećanje kako je naš as imao gurua Pepea Imaza godinu i po dana i za to vreme osvojio "nula grend slemova", a onda i zbog njegovog veganskog načina života. Na udar onda dolazi organizacija Adria tura i priča kako teniseri bez majica plešu u noćnim klubovima, a posle bivaju zaraženi koronom. Tu možda dolazimo i do ključnog problema, odnosno odluke da Đoković osnuje Udruženje profesionalnih tenisera i objavi "rat" ATP turu, koje nazivaju "nekom vrstom organizacije za zaštitu muških prava tenisera, jer teniserke nisu zaslužile da zarađuju isto novca koliko i teniseri".

Poseban osvrt naravno ide na US open i "slučajno ispucavanje loptice u linijskog sudiju", koji je rezultovao kaznom za Novaka, ali i "smtrnim pretnjama za sutkinju", što je kako navode u tekstu samo vrh ledenog brega idiotizma.

