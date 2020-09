Излазак и залазак сунца, два најлепша дела дана 😍🌅 Пуњење батерија за сутрашњи почетак турнира у Риму. Идемооо 💪 Two most beautiful parts of the day : Sunrise and Sunset 🌅😍 Recharging the batteries for tomorrow’s start of Rome tournament. Let’s go 💪

