TAKO SE OSLOBAĐAM BESA, NIJE NAJBOLJA PORUKA: Đoković prokomentarisao opomenu zbog nepristojnog ponašanja

Prvi teniser sveta opomenut je u trećem gemu drugog seta, a pre toga je u više navrata bio nezadovoljan sudijskim odlukama i raspravljao se. Đoković je u jednom trenutku opsovao gledajući ka loži.

On je opomenut dve nedelje otkako je izbačen sa Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, kada je slučajno pogodio lopticom u vrat linijskog sudiju.

Tada nije bilo publike, ali je na tribinima stadiona Foro Italiko bilo 1.000 navijača, među kojima i mnogo dece.

"Ne želim to da radim, ali kada mi dođe, dogodi se. Tako se ja, pretpostavljam, oslobađam besa. To definitivno nije najbolja poruka, posebno jer me gledaju mladi teniseri. Ne ohrabrujem takvo ponašanje, definitivno", rekao je Đoković.

On je u meču spasio dve set lopte u prvom setu i 10. put se plasirao u finale mastersa u Rimu.

Đoković ove godine ima skor 30 pobeda i jedan poraz, iz Njujorka, kada je izbačen u četvrtom kolu US opena u meču protiv Španca Pabla Karenja Buste.

Srpski teniser će u ponedeljak igrati za petu titulu u Rimu, a pobednik će mu biti bolji iz duela Argentinca Dijega Švarcmana i Kanađanina Denisa Šapovalova.

