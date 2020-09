ŠTA ĆEMO SAD? Srpski trener IZBAČEN sa Rolan Garosa, a sad javno pokazao negativan test (FOTO)

Naime, iako je Džumhur bio negativan, on je diskvalifikovan, kao i Krstin, koji je bio u kontaktu sa prema testu zaraženim Popovićem. To je iznerviralo Popovića, jer je on ranije preležao koronu, a prestižnom L'Ekipu je rekao da je ubeđen da je pozitivan rezultat greška i da je ljut jer mu teniski savez Francuske nije dozvolio da se ponovo testira.

"Ovdašnji doktor mi je rekao da sam na granici i da moraju nekoliko sati da odlučuju šta će. To su stvarno i učinili, ali mi nisu uradili drugi test za sve to vreme. Smatram da je to ozbiljna greška, jer nam nisu dali prliku da se proverimo. Želeo sam da mi drugi uzorak uzmu iz nosa, pošto sam ubeđen 99,9 % da nisam više zarazan! Žao mi je Damira, odlično se pripremio za Rolan Garos. Oduzeto mu je pravo da se takmiči, a to je po meni veliki skandal. Ružno je tako diskvalifikovati ga. Osećali smo se tako malo i slabo, takvo ponašanje prema nama je bilo nehumano. Siguran sam da se to isto dogodilo nekom značajnijem igraču, da bi on imao prava da dokaže da je loš test. Da je na našem mestu bio Rafael Nadal dali bi mu i drugi i treći test ako treba", rekao je Popović i dodao:

"Da vam otkrijem – sam ću se testirati sutra, dan potom, i ubeđen sam da ću biti negativan".

Rezultat je potom osvanuo na Instagramu.

foto: Instagram PS

Kurir sport

Kurir