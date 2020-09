NOVAK NIJE LOŠ MOMAK I NIKAD NEĆE BITI "ZOMBI": Džim Kurijer brani Đokovića od napada Džona Mekinroa

Najbolji srpski i svetski teniser Novak Đoković i njegova eliminacija sa US opena i dalje su glavna tema u Americi.

Najnoviji primer stiže nakon izjave Džona Mekinroa, koji je rekao da bi Noleta trebalo gledati kao "lošeg momka" (bad guy) do kraja karijere. Mnogi su se sa tim složili, ali ne i čuveni Džim Kurijer.

- Ja stvari ne gledam na taj način. uz dužno poštovanje Mekinrou. On bi morao da zna mnogo više o tome kako je biti loš momak tenisa jer je to bio najviše od svih nas. I dosta dobro je nosio to zvanje - rekao je Kurijer za američke medije pa dodao:

- Mislim da je namera bitne, a jasno je da Novak nije imao nameru da povredi bilo koga kada je nesrećnim slučajem pogodio linijskog sudiju u vrat. Očigledno je da Đoković iskreno žali zbog onog što se dogodilo i ne bi trebalo da ovaj slučaj baci senku na njega, te da ga odjednom od dobrog pretvori u lošeg momka.

Kurijer kaže da je Đoković već platio za ono što se dogodilo u Njujorku, kao i da ne veruje da će ubuduće biti drugačiji na terenu, odnosno da će i dalje biti vođen emocijama.

- Da Novak bude "zombi", a videli smo ga i takvog pre nekoliko godina kada je pokušao da uguši svoje emocije, ne verujem. To nije on, nije mu to u DNK!

