KRIS EVERT ANALIZIRALA SITUACIJU U SVETU TENISA: Nadal više nije IZRAZITI favorit na Rolan Garosu!

Sjajno je vratiti se tenisu, da li vam je US Open bio uzbudljiv?

Mislio sam da su učinili najbolje što su mogli u datim okolnostima, a to je, znate, najvažnija važnost, očigledno, bila sigurnost, i mislim da smo imali samo jedan incident sa francuskim igračem, ironično. Mislio sam da, iako je bilo bez navijača, i dalje je bilo intenzivno, a igrači su i dalje želeli da ga pobede, čak verovatno i više nego ikad, jer su zaista morali biti fleksibilni, morali su biti koncentrisani. Nije im moglo biti lako da nekako žive i igraju se u tom okruženju. Mislila sam da je poslednjih nekoliko dana žensko polufinale bilo uzbudljivo, žensko finale je bilo uzbudljivo. U muškom finalu, iako nije bilo najkvalitetnije, ta dva momka igraju za život tamo, a ja sam mislio da je to stvorilo sjajan TV.

Ženski tenis

Što se tiče budućnosti muškog tenisa, sada izgleda malo jasnije sa Dominicem Thiemom, Alekom Zverevom itd. Da li je to jednako jasno sa ženskim tenisom? Očigledno imate ljude poput KoKo Gof Eš Barti, Naomi Osaka, Andresku ... Ženski tenis nije jasan, ženski tenis je komplikovaniji nego ikad jer imate tri generacije. Još uvek imate Serenu koja ide za njenim 24. i žarko je želi, a onda imate sledeći ešalon, a to su Simona Halep, Angie Kerber, Pliškova, oni igrači koji su kucali na vrata. Ne znam ni gde da postavim Azarenku, ne znam da li da je postavim sa tom grupom ili sa onima koje dolaze, jer je, uz svo dužno poštovanje, gotovo kao da je sada dobila ovu drugu karijeru i tek počinje da cveta. Ona igra najbolji tenis u svom životu, ali onda imate Koko Gof i Naomi Osaka i takve igrače.

Dakle, postoje tri generacije, koje se bore i takmiče za Grand Slam titule, jer ste broj jedan, a tamo imate mnoštvo talenata. I mislim da je uzbudljivo kada imate rivalstvo, uzbudljivo je kada imate dominantnog broja jedan, ali uzbudljivo je i kada imate 20 žena koje mogu osvojiti glavnu titulu, i mislim da smo tu trenutno u ženskom tenisu .

Da li mislite da su nam potrebna rivalstva u ženskom tenisu?

Da li je bilo dobrih rivaliteta od vaših slavnih igračkih dana? Pa, mislim da su Štefi i Monika, taj rivalitet pratio Martinu i mene - nažalost, to je prekinuto zbog uboda Monike, ali to je moglo biti neverovatno ... o Bože, svi njihovi mečevi su bili tri seta i blizu, bilo je kontrast u stilovima, to je bilo divno. Neko vreme su bile Venera i Serena - neko vreme su se nadmetale kada su prvi put izašle na scenu. Zaista nije bilo nikoga ko bi zaista mogao da izazove Serenu, nikada nije bilo Serene i nekoga drugog. Dakle, sada će to možda biti Coco Gauff i Naomi Osaka, ili Sofia Kenin i Naomi. Tamo imate toliko različitih igrača i različitih scenarija rivalstva, ali dok se ne igrate 10 puta, u mom umu se zaista ne smatra rivalstvom.

Turnir za žene Samo prelazim na turnir, ko vam je najdraži za Rolan Garos u vašim očima?

Jedna od 20 igračica, ali moja omiljena je mislim da je Simona Halep. Za sve igrače, ona je za mene najsolidnija, najpouzdanija. Ima savršenu igru na šljaci, savršena, dobro se kreće i dosledna je, a ta dva sastojka čine je odličnim igračem ... i činjenica da mislim da jepostala mentalno tvrđa tokom proteklih nekoliko godina, i opet nije igrala na US Openu, pa mislim da joj to daje više vatre u Francuze.

Ko može da zaustavi Simonu Halep, da li gledamo igračicu tipa Muguruza, Pliškovu, Azarenku, iako je možda poznata više kao igrač tvrdog terena ili neko drugi na umu?

Kažem, pazi na Koko Gof Znam da je imala nekih gubitaka i osećam se kao da ove godine oseća pritisak malo više nego prošle godine, ali i dalje mislim da je opasna i još uvek mislim da bi, kada igra bez pritiska i opušteno, mogla da pobedi bilo koji vrh igrača, pa i dalje kažem pazite na nju. Viktoria Azarenka je moguća, ali mislim da je 95% njenih turnira koje je osvojila bilo na tvrdom terenu i mislim da zaista traži tu čvrstu podlogu. Dakle, nisam siguran u njeno kretanje i klizanje po šljaci, ali sigurno mislim da morate da joj date priliku. Osećam da je Sofija Kenin izgubila samopouzdanje od Otvorenog prvenstva Australije, mislim, izgubila je ljubav i ljubav prema Azarenki i ako joj se vrati, sigurno morate da joj date priliku, ali trenutno mislim da je mala na samopouzdanju. Garbine Muguruza je bila impresivna, bila je veoma impresivna, moraš da joj daš priliku, moraš da joj daš ... da, definitivno.

O Sofiji Kenin i koroni

Mislim da je to nepravedno za Kenin, jer je imala šest meseci odmora. To se nikada ranije nije desilo, a bilo koji zamah koji je imala nakon osvajanja Australian Opena slomljena je ovom pandemijom šest meseci. A ona se jednostavno nije vratila pucajući, mislim da je pitanje vremena, jer znamo da je igra tamo i znamo da je ona mentalno jedan od najtežih igrača tamo. Kažem dajte joj vremena, samo znam da li ona to može da preokrene u ovo brzo vreme, od gubitka ljubavi i ljubavi, 6-0, 6-0 prošle nedelje, do iznenadnog ulaska i osvajanja Otvorenog prvenstva Francuske . Moraće da se uzmu solidni mečevi, možda neki zaista testirajući mečevi za nju prve nedelje Francuza, ali verujem li da ga ima kako bi ga vratila? Apsolutno. I znate šta, nisam ni spomenuo Serenu, mislim, i ona je ovde neka vrsta divlje karte, opet samo strasno želi ovih 24, ali opet mislim da je njena igra više odgovarala tvrdim terenima nego šljaci. Mislim da će šljaka biti tvrđa, mislim da će joj biti najteži Grand Slam za osvajanje Otvorenog prvenstva Francuske.

Šta Simona Halep treba da uradi da bi ponovo bila prvakinja u Parizu, da li mora da uradi bilo šta sa svojom igrom?

Ona mora da ostane emocionalno stabilna, mora da upravlja svojim emocijama. Mentalno i fizički su njene snage. Videli smo je kako se vraća na toliko mečeva kada je bila u rupi. Njen nivo fitnesa nije na lestvici, može da ostane vani po ceo dan, a set veština je van karata na šljaci. Za mene je to emotivno, da li se ona 100% posvetila pobedi na Otvorenom prvenstvu Francuske i da li može da pokuša da ne bude tako emotivna kao što je bila u prošlosti, to je za mene ključno.

Da li je od pomoći imati trenera - Darena Kejhila - sa kojim izgleda da ima dobru hemiju u svom uglu?

Mislim da su Daren i Vim Fiset dvojica zvezdanih trenera na ženskoj turneji i mislim da je Daren zaista dobro poznaje, zna kako se nositi s njom, zna šta da kaže u pravom trenutku, zna kako da je smiri i bio je strašan za nju. Mislim da čak i strategijski i igrački, veština postavljena mudro, mislim da je bio sjajan za nju, pa ne bi mogla da prođe bolje u trenerskom odeljenju. Ima sve sjajne resurse oko sebe, svaki put kad je izgubila meč, morala je da se bori sama sa sobom. Pitanje je da li može da ostane hladna i smirena tokom ove dve nedelje? Ali ona je i dalje moj izbor

Endžii Kerber, imala je prilično dobar nastup na Otvorenom prvenstvu SAD-a, kako se osećate kako ide na Rolan Garos. Mislim da je to poslednja titula koju nije osvojila ...

Mislim da moraš da držiš servis da bi osvojio Grand Slam, mislim da moraš da imaš veliki servis da bi osvojio Grand Slam i da moraš da držiš, jer je razbijanje Sereninog servisa ili razbijanje servisa postaje sve teže kako žene razvijaju veće servise, pa mislim da se moraš održati i mislim da je to verovatno slabost u igri Endži koja je može sprečiti da osvoji French open.

Iga Švatek pohvalila je Azarenku nakon njihovog meča u Njujorku. Kako procenjujete njene šanse da zaista uđe u to ili znate dovoljno o ​​njenoj igri da biste zaista komentarisali?

Iga je poput Dajane Jastremske i veoma opasna. Stvar kod ovih devojaka, zbog nedostatka iskustva sa ulaskom u glavni, zato je tako teško osvojiti glavni ako ste neiskusni, jer morate da pobedite u sedam mečeva, a morate da pobedite četiri igrači bolje rangirani ispred vas. Učiniti to uzastopno je nešto što nikada ranije nisu doživeli. Dakle, mislim da neko poput Sviateka ili Iastremske, mislim da ovi igrači mogu da poremete vrhunskog nosioca. Baš kao i kod muškaraca, znate, Zverev i svi ovi igrači, morali su da pobede dva od prva tri, a to je prilično nemoguće. Mislim da iskusniji igrač koji je bio u rovovima, koji je bio u drugoj nedelji majora, mislim da će takav igrač pobediti na Otvorenom prvenstvu Francuske.

Vraćam se unazad, malo istorije skoro, jedno od pitanja našeg poljskog tima, Agnješka Radvanska, unazad zašto nikada nije osvojila slem, ima li mišljenja o tome?

Mislim da je to imalo puno veze s njenim servisom, stalno se vraćam na servis jer servis i činjenica da mislim da morate imati ili veliki servis ili veliko oružje. Njeno oružje je bilo nematerijalno, oružje je bilo raznolikost i raznolikost okreta i raznolikost udaraca i trikovi i pokreti, ali nije imala veliki forhend da vas oduši sa terena, nije imala veliku služe da te oduvaju.Opet, za pobedu na Grand Slam-u mislim da je bolje da imate malo oružja, snažne udarce zemljom ili morate da imate moćan servis, a ona nije imala nijedno od njih. Gledam Angie Kerber i gledam je, i iako je Angie osvojila Grand Slamove, osećam se jednostavno kao da bi obe mogle imati veće servise u današnje vreme.

A Karolina Pliskova?

Te godine na Otvorenom prvenstvu SAD bila joj je najbolja šansa, kada je pobedila Serenu i Venusu, a onda jednostavno mislim da nije imala goriva u rezervoaru za Kerber. Još uvek mislim da bi Pliškova mogla da osvoji Grand Slam, i to sam joj rekao, idem do nje i kažem ‘Znaš, imaš jednog u sebi, hajde’. Predobra je od igrača da je nije osvojila, pa i dalje mislim da je ima u sebi.

Jeste li bili pomalo iznenađeni što nije bilo čeških igrača koji su se plasirali do poslednjih osam ili četvrtfinala na US Openu? Nema Muchove, nema Kvitove, nema Pliškove ...

Nemam nikakvo mišljenje. Opet, mislim da neki novi, mlađi igrači poput Jennifer Bradi, Azarenka, mislim da se pojavljuju neki novi igrači i da je dubina veća nego ikad. Mislim da Kvitova nikada nije dobro prošla na US Openu. Vondrousova? Znate, ne znam šta joj se dogodilo nakon prolaska u finale Otvorenog prvenstva Francuske, ali ona bi bila ona za koju biste mislili da bi se pojavila kao sledeća Kvitova, ali ona to nije učinila. Mislim da ništa oko US Opena ne može nikoga iznenaditi jer je to bila tako jednokratna atmosfera i bio je toliko drugačiji Grand Slam. Mislim da ljudi ne bi trebali toliko da gledaju na to.

Samo o nekoliko čeških igrača pojedinačno, da li znate mnogo o Karolini Muhovoj?

Volim je. Voli je, voli je, voli je. Volim njenu igru; Volim njen atletizam i njen stav. Mislim da je pobedila u nekim velikim mečevima, što mi je dokazalo da ima mentalitet da završi meč protiv vrhunskog igrača. Stavio sam je u isti igrač kao i Mariju Sakkari. Stavio sam ih u istu kategoriju „Pazi, opasni su“. Muhova mi je bila toliko impresivna poslednjih nekoliko nedelja i ne mogu da kažem dovoljno dobrih stvari o njoj, mislim da je na putu da se probije u drugu nedelju, vrlo brzo probivši se u polufinale Grand Slam-a.

Petra Kvitova, ima li to još uvek u sebi za dvonedeljni turnir?

Pa opet, opet, dva puta je osvojila Vimbldon, mislim da je šljaka; to vam govori da je glina njena najslabija površina, tačka, i morate da budete u stanju da se švrljate, menjate pravac, klizate po glini, zaista je istrljavate, a ona je više proizvođač šuta, ona je prelep igrač da gleda, ona je proizvođač metaka, ona je moćni igrač. Dakle, šljaka je za mene njena najslabija površina.

Jedna od priča na turniru US Open zaista je bila Cvetana Pironkova?

Majke moraju imati mentalitet nakon što imaju dete, jednostavno moraju izaći i igrati se opušteno, jer znaju da ih čeka drugi život i pritisak je verovatno bio smanjen. Vidim to sa Vikom Azarenkom, vidim i sa Pironkovom, oni jednostavno izađu tamo i samo su zreliji, mogu se bolje nositi sa svojim emocijama, a nije kraj sveta ako izgube. Tako da samo mislim da je to mentalna i emocionalna stvar, a ne igra, nego stvar veština sa obe te žene. Oduševljena sam što vidim mnogo mama, devet majki koje su igrale i na US Openu, što je bilo sjajno.

Azarenka takođe, očigledno jedna od velikih priča, US Open. Bila je u usijanoj formi ulazeći na taj turnir. Može li to ponoviti na šljaci u Parizu? Biće pomalo zeznuto, mislite li?

Da, biće lukav. Uvek je škakljivo kada se na Grand Slam-u dobro snađete, a dve nedelje kasnije ili tri nedelje kasnije morate da se okrenete i dobro se snađete na drugom Grand Slam-u kad su tako blizu. Mislim da je pobedila na turniru u Cincinnatiju, a zatim igrala US Open, a onda je čak i ona igrala prošle nedelje u Rimu i mislim da je mogla da dobije taj meč da je bila sveža, ali nije bila sveža, tako da je to verovatno bio maskirani blagoslov da je izgubila u Rimu. Dobila je igru. Opet, dve stvari zbog kojih se brinem su selidbe, što se tiče klizanja, jer u istoriji nikada nije dobro prošla na Otvorenom prvenstvu Francuske. Tako da brinem zbog selidbe i brinuo bih se za nju, da li je sveža, mora bitisveža i da li je malo izgorela od poslednje četiri nedelje igranja puno tenisa, te dve stvari. Ali, govoreći to, ne znam zašto gledam negativne strane, ona igra neki od svojih najboljih tenisa u karijeri, udara loptu, servira bolje i opuštenija je i ima bolji mentalni stav , tako da bih je definitivno uvrstio u prvih četiri ili pet svojih izbora.

Turnir za muškarce Alek Zverev i Dominik Tim, da li je prednost što na Rolan Garosulaze sa puno samopouzdanja i uverenja da možda ranije nisu imali ili nedostatak koji su imali toliko duboko na US Openu i da su morali da promene podloge tako brzo?

Oboje su imali dve nedelje odmora, nijedna nije igrala turnir, mislim da ne. Uvek mi je nedostatak kada ne možete ranije da igrate trening ili zagrevanje na istoj podlozi, mislim da svi to pokušavaju, pa je to mali nedostatak. Ne znam kako se njihova tela osećaju fizički. Jedina prednost bi bila nivo samopouzdanja, oboje se moraju osećati dobro. Mislim da šljaka nije najbolja podloga za Zvereva, sa tim velikim servisom ima dobar volej. Nisam sasvim siguran sa ponovnim kretanjem, moraš biti tako okretan i okretan da se krećeš po zemljanim terenima, kliziš i menjaš smer. To su Novak i Nadal, to su svi oni. Tako da nisam sasvim siguran da bi Alek ionako ušao duboko i osvojio Otvoreno prvenstvo Francuske jer njegov stil igre nije stil igre na šljaci, ali Tim je takav i Tim se i ranije dobro snašao na Otvorenom prvenstvu Francuske, Tim je i ranije stigao do finala . Mislim da Tim ima igru i Tim je osvojio US Open, pa će ga možda iskoristiti u svoju korist i jednostavno će biti toliko na vrhu sveta da će igrati sjajno. Ima igru i ima samopouzdanja. Dakle, posle Nadala, Đokovića, on bi za mene bio sledeći izbor, to troje.

Da li je Rafa tako očigledan favorit 2020. godine kao što je bio 2019., 2018., 2017. itd.?

Ne toliko jasno, ni toliko, ne. Mislim, posebno nakon njegovog prošlogodišnjeg poraza, ali i dalje izbor broj jedan, i dalje izbor broj 1 za svakoga ko ima bilo kakve inteligencije.

Ideja da će očigledno biti hladniji uslovi mogla bi biti mali nedostatak za Rafu Nadala?

Sve je važno, sve, svaka sitnica koja se razlikuje od prethodnih godina biće prilagođavanje za Rafu. Pitanje je, mislim da neće izgubiti samopouzdanje nakon što je prošle nedelje izgubio od Švarcmana, mislim da će ga to još više opustiti. Cela njegova utakmica nije bila tamo, ali pre toga ne igra puno i ne možete mu zameriti za to. Mislim samo da je za njega okret u oklopu činjenica da se nije igrao u vrhunskoj formi nakon poslednjih šest ili sedam meseci, to je jedina gužva. Uvek je igrao dva ili tri turnira na šljaci, ulazeći u ovo. Ne želim da budem negativan prema njemu, on je i dalje favorit, ali i dalje mislim da je malo ivice isključeno zbog pandemije i zato što će se drugi igrači možda osećati opuštenije i možda biti malo više pripremljen za igru na šljaci. Rafi treba sve da bude u redu. Dakle, ako je odjednom jedan dan hladno, drugi dan kiša, drugi dan vruće, sva ta prilagođavanja će biti teška bilo kome, pa čak i Rafi, jer je on ljudsko biće.

Ako Grigor Dimitrov može da dođe do šesnaestine finala, da li će to biti dobar turnir za njega?

Mnogo toga zavisi od žreba ali to bi bilo dobro za njega, to bi bilo dobro za njega. Nije poznato da je igrač na šljaci, brz je na terenu, ima veliku utakmicu, ima neku vrstu Federerove igre. Poslednjih 16 bilo bi dobro jer u muškim ima puno dobrih igrača na šljac

Mislim da ste ostvarili rekordni broj pobeda na Roland-Garrosu kao Serena Villiams. Da li volite da vidite da se ovi rekordi ruše ili biste voleli da budete ’Oni su moji rekordi‘ ili volite da vidite kako se sport razvija?

Ne primećujem to, ne, ne, ne. Mislim, volim da imam sedam titula u Francuskoj, veoma sam ponosna na to, veoma ponosna na to. Volim da što šest američkih trofeja veoma sam ponosan na to. Ali ako sam umorna ili poražena, ne izgubim san zbog toga, recimo to tako.

Upravljati mentalno?

Sve što vam mogu reći je da tada ne znam tu osobu. Ne znam tu osobu. Ta osoba je bila malo robotizovana u svojim pobedama i svom fokusu.fokus. Bilo je kao ‘U redu, do sledeće nedelje. U redu, na sledeći meč ’. Mislim, bila sam lepa ... Bila sam toliko koncentrisana da je moj drugi život nekako patio i nekako odlazio, bilo je to samo to, znate. Bilo je to kao da sam upravo imao misiju. OdgojenA sam na šljaci, pa sam naučila kako da igram na šljaci, naučila sam kako da budem postojana, kako da budem dosledna, kako da ispuštam šut, kako se krećem, znate, naučio sam kako da budem sjajan igrač na šljaci. I moram da kažem, davnih dana, polovine moje karijere koristili smo drvene rekete i, niste odušeni sa terena kao što ste sada, a snaga u stvari nije bila faktor u šljaci, ali jeste Sada. Dakle, igra se promenila i nekome je verovatno bilo lakše da ima takav niz tada nego sada.

Da li ste u toj vožnji došli do faze u kojoj ste bili više zabrinuti da izgubite nego da je pobedite ili ste se samo nastavili kotrljati i zamah vas je uzeo? Čak i kada je bilo kao „U redu, pobedila je 72 meča zaredom“. Mislim, mislim da sam postala svesna i verovatno me je to više motivisalo, ali nikada se nisam bojala, poput „Oh, propao sam set i brejk, moj niz će se prekinuti“. Nikad zapravo nisam razmišljala o tome u tim terminima. U mojoj eri nije bilo puno sjajnih igrača na šljaci. Kada sam odrastao, tri Grand Slama su bila na travi, pa su Margaretin dvor, Bili Džin King, Rosi Kasals, Virdžinija Vejds svi su servirali i igrali voleje Pa, bilo je to, otprilike, pet godina mog niza, a onda je naišla Martina koja je sjajno servirala ali je takođe postala sjajna igračica na šljaci, a zatim Štefi i Monica, pa su onda krenule, počeli su da se pojavljuju specijalistii za zemlju. Dakle, mislim da sam samo imala određeni stil igre koji mnoge druge žene nisu imale. Kenin je odrasla na šljaci. Viktoria Azarenka, zapravo sada živi u Boka Ratonu, u mom rodnom gradu, tako da je povremeno vidim kako vežba. uskoro. Samo vidim puno žena da igraju odličan tenis tamo. Treniram na svojoj teniskoj akademiji Očigledno je da ono kroz šta trenutno prolazimo širom sveta, kao što svi znaju, nema presedana. Kako biste uspeli da izađete na kraj sa obožavaocima i publikom, da li biste to uspeli da prevaziđete ili biste jednostavno ostali fokusirani? Da. Bio bih fokusiran ... postoje dve vrste igrača, postoje stvarno

Zatim postoji druga vrsta igrača koji je strastveni, emotivni igrač, i oni moraju da dočaraju svoju energiju i moraju da dočaraju svoju strast i uzbuđenje kad su vani, a možda bi bilo malo teže za neko poput njih. Pitao sam se kako će se Serena nositi s tim, jer Serena je tako omiljena među obožavateljima gdje god stigne i stvarno pokreće obožavatelje i gužvu, tako da bi takav igrač, možda mogao biti malo teži nego za igrača poput nje nego, recimo, Kenin ili Halep - takav igrač se malo više internalizuje.

Da li mislite da će igrači uspeti da se nose sa prelaskom sa tvrde podloge na šljaku?

Mislim da je lakše preći sa šljake na tvrde terene. Mislim da je lakše preći sa nesigurnih nogu na sigurne, mislim da je lakše. Šljaka je drugačija podloga i trava su različite životinje i predstavljaju polarne krajnosti. Mislim da je zato oduvek bilo teško,Rolan Garos i Vimbldon, pobediti na oba. Pa, sada će tvrda podloga i šljaka biti malo lakše, ali ipak ... Opet mislim, fizički, da se naviknem na to klizanje, osim ako čitav život niste igrali na šljaci i niste odgajani na to, mislim da će biti malo teško. Mislim da emocionalno i mentalno, sa pandemijom koja se odvija i sa svim promenama koje igrači moraju da naprave svojim rutinama tokom ovih Gren Slem turnira, i nositi masku i držeći se na pola metra od svih, i svim pravilima i propisima koji se stavljaju na osobu, sve to će doprineti da sve teže i teže osvojite Grand Slam. Mislim da bi svako ko osvoji Grand Slam tokom ove pandemije zaista trebalo da se oseća dobro prema sebi, jer je morao da pozove više kvaliteta nego što je normalno.

Šta mislite ko bi mogao da bude iznenađenje, ne nužno čak i da ga osvoji, ali ko bi mogla da bude Pironkova iz Rolan Garosa?

Postoje li neke priče tamo? Uvek mislim da Sabalenka ima puno talenata, znate, uvek mi se sviđa. Koko bi mogla biti velika priča, da vidimo šta će se dogoditi s njom, mogla bi biti velika priča.

