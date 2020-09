Ok daddy, off you go again. Group hug!!! Love tank full ✅ Ready for new challenges ✅ We got you safe ✅ Idemoooo 💪💪💪 Svi na taticuuuuu!! Rezervoar ljubavi popunjen ✅ Spreman za nove izazove ✅ A mi navijamo svim srcem ❗️😍🥰 @djokernole Idemoooo 💪💪💪

A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on Sep 24, 2020 at 1:26pm PDT