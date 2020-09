LAJOVIĆ SAVLADAO ITALIJANA, ALI IPAK JE OSTAO GORAK UKUS POBEDE: Uvek PUKNEM na takve stvari, ne mogu da verujem šta je uradio!

Lajović, 24. teniser sveta, do pobede protiv 89. na ATP listi stigao je posle dva sata i 55 minuta igre.

Nakon meča Lajović je odgovarao na pitanja srpskih novinara putem video poziva.

- Svi pričaju o uslovima koji su veoma teški. Ko je mentalno izdržljiviji ulazi u prednost. Krenuli smo u set, bilo je suvo, onda je pala kiša. U drugom setu opet kiša i blato... Italijanu su više odgovarali ovi uslovi sa kišom, tako je i napravio par brejkova kojih, da je bilo suvo, sigurno ne bi bilo. Ima sam dosta brejk lopti koje nisam iskoristio. On je igrao dosta reizičan tenis, igao je na sve ili ništa i išlo mu je. Meč je bio veoma kvalitetan, i drago mi je da je okončan u dogledno vreme i da nije otišlo u peti set.

Duci je izneo i očekivanja od narednog duela sa južnoafrikancem Kevinom Andersonom koji je danas bio bolji od durgog srpskog tenisera Lasla Đerea.

- Mislim da je on veoma nezgodan igrač koji pravi prednost servisom i moj zadatak će biti da mu što više opteretim servis. Mislio sam da će Laslo to dobiti s obzirom da Anderson nije u nekoj forimi, ali znam da me očekuje meč sa igračem koji kada igra dobro može da bude u top 10 na svetu. Moraće moja igra da bude na visokom i konstantnom nivou tokom celog meča i spreman sam za to - rekao je Lajović i dodao:

- Ja sam ga gledao protiv Noleta na ATP Kupu i stvarno je igrao kvalitetno. Kretao se kao da nije imao operaciju kolena skoro. Mislim da oni igrači koji igraju blizi linije ne osećaju problema da ćeš da ih izbaciš sa terena i zato je bitno da napadaš odmah, a ne da čekaš njegovu grešku. On se slabije kreće, da to je tačno, ali samo kada ga napadaš i teraš da se kreće. Ne znam kako je Laslo igrao danas, zvaću ga da mi da neke informacije sa današnjeg meča. Što se očekianja od njegove igre tiče u narednom meču, sve je jasno, igraće ofanzivno i napadati, još ako mu uslovi biti išli na ruku biće veoma nezgodno. Moram da se spremim što bolje za taj meč iako sam ja nosilac a on nije, taj odnos snaga sada nije realan.

Srbin je posle meča ipak imao razlog za nezadovoljstvo.

- On je reternirao i njegov trener je pokazao da je aut, sišao je sudija sa linijske stolice i pokazao trag od patike i rekao da je dobra. Takve situacije se dešavaju, teško mi je bilo da se iskuliram i da ostanem miran u toj situaciji pogotovo što mi se u Australiji na set loptu sa Švarcmanom desila slična situacija.

- Na takve rezultate kad se ovo dešava 'puknem' na neki način. Uspeo sam to danas da kanališem i da vratim brejk, ali sam i dalje bio malo poremećen mentalno. Sve me je iritiralo u tim trenucima. Dešavaju se te stvari, loša stvar je što se desila u takvom trenutnu i to je standardni deo ovog sporta - rekao je Lajović posle meča.

Naredni protivnik Lajovića biće Južnoafrikanac Kevin Anderson koji je danas eliminisao drugog srpskog tenisera Lasla Djarea.

Anderson je slavio sa 6:2, 6:3, 6:4 posle dva sata i 14 minuta.

Lajović i Anderson do sada su odigrali dva meča i oba puta slavio je Južnoafrikanac.

