ĐOKOVIĆ POSLE PLASMANA U 3. KOLO ROLAN GAROSA: Stoprocentno se slažem sa Nadalom i potpisujem svaku reč!

Prvi teniser sveta pobedio je posle sat i 23 minuta. On je u sva tri seta napravio po dva brejka, a Litvanac nije uspeo nijednom da mu oduzme servis.

Nakon meča Novak je izneo svoje utiske novinarima na video konferenciji.

"Bilo je manje danas. Verovatno ljudi koji su komentarisali, ako su to bivši igrači, onda razumeju poziciju protivnika na terenu. Od njegove pozicije tokom relija zavisi količina drop-šotova u igri. Berankis je u odnosu na Imera stajao mnogo bliže liniji, iako se slabije kretao od protivnika i imao problem sa leđima. Drop-šot nije uvek najbolja ideja iako možda dobijem poen. Taktički je bio to tako, u prvom kolu je bilo drugačije. Možda jesam u prvom kolu odigrao previše drop-šotova. Drop-šotovi kada se odigravaju na šljaci... Meni nije cilj da dobijem svaki poen, mislim jeste, ali... Drop-šotom držim protivnika u neizvesnosti, (da ne zna) šta će sledeći udarac da bude. To su mali detalji koji se ne vide okom, ta kretnja, pozicija na terenu puno znači. Dosta vremena se izgubi kada ne znaš šta će sledeće, pogotovo u ovakvim teškim uslovima. Dobar je to udarac da ga imaš u svom arsenalu, pogotovo na ovoj podlozi", objasnio je najbolji teniser planete.

Novak je pobedom nad Litvancem upisao 70. pobedu u karijeri na Rolan Garosu, čime je izjednačio rekord Rodžera Federera.

"Grend slem turniri su najveći turniri u našem sportu i najviše vrede. Pobediti toliko mečeva na svakom Slemu je veliki podvig i naravno da sam zbog toga ponosan. Uvek mi je cilj da najbolje igre pružim na slemovima. Federer i Nadal čine isto. Grend slem je jedini turnir na kojem igramo na tri dobijena seta i tokom dve nedelje vam je potrebno mnogo energije kako biste osvojili titulu. Svi ti podvizi su sjajni, ali oni ne utiču na to kako se osećam na terenu, ali je lepo čuti. To je potvrda da tokom svoje karijere na najvećim turnirima igram najbolji tenis", dodao je Novak.

foto: EPA/JULIEN DE ROSA

Dobio je pitanje i da uporedio furiozni početak ovog turnira sa izdanjem iz 2016. godine, kada je osvojio prvi i jedini trofej u Parizu.

"Iskreno, ne sećam se baš svakog meča, pogotovo ne na početku turnira. Sećam se možda od četvrtog kola sa Bautistom Agutom, tada smo zbog kiše prekidali meč, a ja sam dobio u četiri seta, pa se posle toga sećam svakog meča. Spominjali su mi i ranije da su uslovi bili vrlo slični, verovatno ne isti jer je sada hladnije, u poređenju odnosa loptice i težinu šljake koja je teža nego kad ase igra u normalnom periodu u godini (maj i jun). Ne volim ta poređenja jer ne dozvoljavam sebi da previše vremena provodim u prošlosti i budućnosti", odgovorio je Novak i nastavio:

"Iz 2016. godine me vežu najlepša sećanja za Rolan Garos i to je što mogu da izvučem odatle. Trudim se da što manje vremena provodim u prošlosti i budućnosti i nekako da iskoristim to u svoju korist kako bih bio najbolja verzija sebe svaki dan ovde. Znam da ljudi vole da govore o polufinalu i finalu, da se od mene očekuje toliko i ništa manje. Svestan sam toga, ali prosto toliko puta sam bio u toj situaciji i suočio se sa takvim okolnostima da mi to nije strano i to iskustvo mi pomaže da se mentalno i emotivno sa time nosim mnogo lakše. Nije da mi smeta, razumem da ljudi vole ta predviđanja i spekulacije, ali moj fokus, nije kliše, je samo na sledećeg".

foto: EPA/Julien De Rosa

Neizbežno bilo je i pitanje o servisu ispod ruke koji je atkuelan poslednjih dana.

"Video sam šta je Nadal rekao o tome i stoprocentno sam saglasan sa njim. Ne želim da ponavljam isto, ali potpisujem svaku reč", jasan je bio Đoković.

Kurir sport

Kurir