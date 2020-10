KOLUMBIJAC BI DA SE ZABAVLJA SA NOVAKOM! Danijel Galan pred meč sa Đokovićem: Idem na pobedu! (FOTO)

"Znam da nije mnogo Kolumbijaca došlo do ove faze, ovo jeste poseban uspeh. Mnogo, mnogo sam gledao Novaka. Uvek je na TV-u, uvek na najvećim terenima, uvek u finalima, naravno da sam ga često gledao. Ipak, kao i u svim drugim mečevima, pokušaću da dam sve od sebe, da idem na pobedu i da igram onako kako inače igram", kazao je Galan.

"Izuzetno sam uzbuđen i radujem se što ću igrati na najvećem stadionu. Viđao sam ga u svlačionici i to je to, nisam trenirao ni sa jednim od Top 10 igrača do sada, nisam nikad razgovarao s Novakom. I Novak Đoković mora da ima slabosti, siguran sam", samouveren je Kolumbijac koji dodaje:

foto: EPA/YOAN VALAT

"U ovom momentu sam srećan zbog dve pobede, a igranje sa jednim ili drugim rivalom ne treba da utiče na vas, uvek idete na teren da biste se zabavili", smatra je Galan.

Intersantno je da su i Novak i Galan vegetarijanci. Galan je to povukao od svojih roditelja, otac je tako počeo da se hrani dok je bio student, majka zbog zdravstvenih problema, a pored njih dvoje i mladi teniser je tako počeo da jede.

foto: Profimedia

"Tako se hranim od malih nogu, i navikao sam na to. Kao teniser nisam osetio da je taj način bio neki hendikep za mene", kazao je Kolumbijac.

Galan kaže da mu nije problem ko je preko puta mreže, već sam osećaj da će igrati na Filipu Šatrijeu, glavnom terenu na Rolan Garosu.

"Nervoza će sigurno biti prisutna, jer igram na Šatrijeu. Protiv Sandgrena me je gledalo jedva 20 ljudi, i nije bio neki publicitet. Sada očekujem mnogo više ljudi na tribinama, a siguran sam da će me sada pratiti milioni ljudi širom sveta. To je sigurno pritisak za mene", iskren je Galan.

foto: EPA/YOAN VALAT

(Kurir sport)

Kurir