KAKAV MEHUR, SOBU PORED MOJE KORISTI PORODICA: Đoković GRMI zbog uslova na Rolan Garosu! Objasnio i SVAĐU sa sudijom

"Odavno sam čekao da me pozove nemački Eurosport, ali nije. Sve do danas. I, baš sam zahvalan. Hvala momci, hvala, 'danke šen'", počeo je Nole uz osmeh i začinio zahvalnošću na nemačkom jeziku.

Potom je nastavio u odličnom raspoženju:

"Osećao sam se dobro na terenu. Sva tri meča sam odigrao dobro. Još posle prvog sam rekao da imam veoma snažnu želju da vrlo kvalitetno otvorim mečeve, na najbolji način, visokim intezitetom. I, u tri uvodna seta na tim susretima sam ostvario rezultate od 6:0, pa 6:1, sada 6:0. To mi govori da sam iz 'startnog bloka' izleteo tako da sam zaigrao najbolji tenis koji mogu da pružim. Naravno, potom sam bio malo nestrpljiv kada se dešavalo sve ono oko krova, propustio sam neke šanse da ranije odem do dva brejka prednosti, ali čestitao bih i rivalu na borbenosti u tim trenucima... Iskreno, mislim da sam mogao i brže da obavim ovaj posao, ali sve u svemu, odličan tenis do sada".

Beker ga je tada pohvalio da "na terenu izgleda odlično", zbog čega ga se "svi plaše", a onda ga je zamolio da objasni zašto je skoro pola sata morao da igra po kiši, odnosno "zašto je sudiji toliko trebalo da zatraži da se krov zatvori". Na to je Đoković odgovorio ovako:

"Ne razumem ni ja to. Zato sam ga i pitao. Jer, pre meča sam pričao sa supervizorom, pitao sam to, jer je prostim gledanjem u nebo moglo da se vidi da nešto dolazi, da je potpuno jasno da nećemo moći da igramo ceo meč bez kiše. I, bukvalno posle dva, tri gema je počela da pada. A onda sve jače i jače. A ja prosto nisam razumeo - konačno imate krov, posle toliko godina, pa - koristite ga! (smeh) Naročito u ovakvim okolnostima!", istakao je Nole.

Voditelj programa ga je potom upitao kakav je 'mehur' u Parizu, u odnosu na onaj na US Openu, a onda je usledilo neverovatno otkriće:

"Uh. Ja to i ne mogu da zovem mehurom. Ne mislim da je bio 'mehur' ni u SAD, a ni da je ovde. Postoji, ono što su u SAD zvali, 'bezbedno okruženje', da tako kažemo. A ovde 'mehura' nema jer hotel delite sa ostatkom sveta, običnim ljudima koji prosto mogu da rezervišu sobu preko interneta i dođu. Pa, pored moje sobe je, u susednoj, smeštena jedna porodica. Evo, već nedelju dana (su mi komšije). Ne možete to da zovete 'mehurom'. Ali, jeste neka vrsta 'bezbednog okruženja'... Teško je... Ne mogu da upirem prstom i krivim nekoga u organizaciji, oni se trude da urade ono što je najbolje, da se turnir uopšte održi, a kao teniser sam zahvalan što mogu da se nadmećem i igram ovde", rekao je Đoković.

Boris Beker je tada upitao najboljeg tenisera šta misli da posle tri pobede bez izgubljenog seta na Rolan Garosu - treba da sa Marjanom Vajdom poradi u narednom poriodu:

"Borise, ti me poznaješ veoma dobro, mogao bi i sam da odgovoriš na to pitanje (smeh). Ali, znaš takođe i da sam perfekcionista, da uvek pokušavam da pronađem načine da napredujem, makar i u malim detaljima, čak i kada mi ide dobro. A i ide mi, osećam se dobro, serviram i krećem se dobro, služe me i forhend i bekhend. Želeo bih da nastavim sa tim i takvim ritmom, ali uvek postoji nešto što možete da unapredite. Dobra stvar sa grend slem turnirima je što imate dan pauze između dva meča, kada možete da izađete na terene za trening i poradite na nekim stvarima. Marjan i ja pričamo mnogo, radimo video-analize, gledamo i statistiku i moje mečeve, ali i mečeve mog narednog rivala... Pričamo, pokušavamo da unapredimo moju igru kako bih bio bolji u svakom narednom meču", zaključio je Novak Đoković.

