AKO BUDE PRILIKE ISPRAVIĆU ONO ŠTO SE U NJUJORKU ISKRIVILO: Đoković jedva čeka četvrtfinale Rolan Garosa!

U razgovoru sa predstavnicima medija Novak je prvo pričao o šansama da se neka teniska pravila promene. On je i danas tokom igre pogodio sudiju u lice, a novinare je zanimalo hoće li novoosnovana asocijacija tenisera pokušati da promeni pravilo koje je Đokovića posle nehotičnog pogotka lopticom linijskog sudije Laure Klark koštalo diskvalifikacije sa US opena.

- Asocijacija igrača nije moja ja sam ga zajedno sa Pospešilom ostvario uz pomoć igračima i gračicama. Sada treba mnogo posla da vidimo poziciju i kakvo ćemo poštovanje zavredeti. Ne šaljemo agresivne poruke, cela svrha je da kao igrači imamo reprezentaciju naših prava u okviru tenisa. To sada nije slučaj, jer sve delimo. Imam mnogo pravila i treba vremena da se dobije pozicija koja se zaslužuje. Nakon toga treba da se razgovara i o tome, koja pravila treba promeniti. Na ATP-u je to nemoguće, jer se turniri i igrači ne usaglašavaju uvek, a na sastancima imaju po tri člana sa obe strane. Ali ako dobijemo i kad dobijemo priliku pričaćemo i o tome.

Naredno pitanje, bilo je vezano za prisustvo Marjana Vajde u Parizu.

- Marjan ima veliki uticaj i ulogu mnogo drugačiju i značajniju od trenerske. On je član naše familije, prijatelj mentor... Neko sa kim mogu da se šalim, ali i da delim brige, strahove... On je jedna od najboljih osoba koje sam sreo u životu. Sada je iako ima obaveze prema porodici, postao je deda, rešio da bude tu i da radi. On i Goran su u dobrom odnosu, koji je otvoren, stručan i prijatzeljski. To je formula uspeha.

Novak će u borbi za polufinale igrati sa boljim iz duela Karenjo Busta - Altmajer.

- Karenjo Busta je mnogo napredovao bio je i TOP 10, pa se povredio i sada se vraća. On je odrastao na šljaci i tu se odlično snalazi. Bekhend i forhend su mu ravni, takvom tenisu više odgovara tvrda podloga, ali mislim da mu ovi ovde uslovi odgovaraju, jer loptica manje odskače. Ima osećaj i talenat, ali o našem poslednjem meču na US openu, ne možemo da pričamo, jer se dogodilo to što se dogodilo, a ni prvi set nije završen. Ako budem igrao sa njim, imaću priliku da ispravim ono što se u Njujorku iskrivilo.

Altmajer je iznenađenje. Igrao je sjajno protiv Beretinija, gledao sam. Podseća me na Vavrinku. Biću spreman, imam dan pauze, da se oporavim, zaključio je Novak.

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir