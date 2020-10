RAĐA SE NOVO SRPSKO TENISKO ČUDO: Ovo je Hamad Međedović, nova nada srpskog sporta kome predviđaju BLISTAVU BUDUĆNOST (FOTO)

Srpska javnost je i ranije imala prilike da čuje za Hamada pošto je on biser srpskog tenisa, dečak kojem predviđaju blistavu budućnost, a neretko ga porede i sa najboljim srpskim teniserom ikada Novakom Đokovićem.

Hamad Međedović je rođen 2003. godine, još uvek nema veliko iskustvo sa ATP turnira u profesionalnoj karijeri, a najbolji plasman mu je 1.319. pozicija na listi.

Ali, bez sumnje, on je svetla budućnost srpskog tenisa.

Među onima koji veruju u njega su čak i Novak Đoković i Bogdan Obradović.

- Bogdan Obradović je bio kod nas u Pazaru i došao je na trening, gde je zapazio mog sina. Odmah je rekao da je već prevazišao tu sredinu i da će on preuzeti brigu o njemu. To se desilo i pre tri godine, moj sin i ja smo došli u Beograd i od tada treniramo u teniskom centru Bogdana Obradovića, koji sve vreme vodi računa o nama - kazao je Edo Međedović u intervjuu pre tri godine, otac talentovanog igrača.

- Novak Đoković je bio je impresioniran njegovim fizičkim predispozicijama, čak se našalio da će ga prestići već u 17. godini. Mom sinu je to mnogo značilo i sa još većim entuzijazmom je nastavio da trenira - zaključio je tada Edo Međedović.

foto: TSS

U šampionske pohode krenuo je još sa osam leta, u konurenciji do 14 bio je vicešampion Evrope, višestruki je šampion Srbije...

U 2018. osvojio je ITF turnir u konkurenciji do 18 godina u Subotici. Na Pojedinačnom prvenstvu Evrope 2017. u konkruenciji do 14 osvojio je srebro za Srbiju, bio finalista čuvenog Tarba (nezvanično prvenstvo sveta do 14).

U 2019. pored osvajanja bronze za Srbiju na Svetskom ekipnom prvenstvu u konkurenciji do 16 godina Međedović je osvojio i ITF turnir u Nju Delhiju (Grade 2), ITF turniru u Berlinu (Grade 1), igrao finale u Vilahu (Grade 2).

Od kako je stupio na takmičarsku scenu Hamad nas je navikao na odlične rezultate, trofeje, počevši od osvajanja državnih prvenstava do medalja koje nam svake godine donese sa evropskih šampionata gde reprezentuje Srbiju u najlepšem svetlu.

