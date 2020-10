NADALA BRINE VREME U PARIZU: Znam da fudbaleri igraju u ovakvim uslovima, ali mnogo je hladno (FOTO)

Nadal je među četiri najbolja prošao bez izgubljenog seta., a meč je završen u "sitne sate".

"Naravno, nije idealno kada se meč završio u pola dva ujutru. Ali problem je vreme. Mnogo je hladno za igru. Iskreno, veoma, veoma je hladno, zar ne? Znam da fudbaleri igraju u ovakvim uslovima, ali ovoj drugačije. Oni su non stop u pokretu. Mislim da je opasno za telo da se igra u ovako teškim uslovima", smatra Nadal.

Protivnik u polufinalu biće mu Dijego Švarcaman, koji je prethodno posle velike borbe pobedio Dominika Tima.

"Biće to izazov. Odigrao je odličan meč protiv jednog od najboljih tenisera današnjice. Ima veliko samopouzdanje. Igrao je finale u Rimu, ovde je u polufinalu. Igraću najbolje što mogu, pokušaću da igram svoju igru, da budem agresivan i nešto drugačiji nego u Rimu. Nadam se da ću to moći, to mi je potrebno", poručio je Rafa.

