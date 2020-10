ŠTA ĆE BITI - AKO BUDE? Polufinale ovogodišnjeg Rolan Garosa - da li su iznenađenja moguća? (FOTO)

„Ja nisam više mlada nada, nego odrastao čovek!“ naglasio je u izjavi za Kurir Stefanos Cicipas posle briljantne pobede u četvrtfinalu nad kolegom iz „prevaziđenog“ ranga, Rusom Rubljevom. Kako to inače biva kada se lanac uspeha na Grend Slemu rastegne, sve i svašta se pitalo i pisalo o „grčkom bogu“, pravila poređenja sa čuvenim filozofima iz drevne Atike, mešalo se sa odnosom prema društvenim mrežama i ovozemaljskim idolima...

foto: Profimedia

Istina je da je Stefanos ono što je najvažnije do sada rekao na terenu, na turniru u čijem prvom meču je gubio sa 2-0 u setovima, i to u razmaku od 2 dana posle poraza u finalu Hamburga od gorespomenutog Andreja. Petnaest dobijenih setova kasnije, jasno je da mnogi imaju razloga da u Cicipasu vide zrelog pretendenta za podizanje barem srebrnog tanjira na Stadionu Filip Šatrije 11. oktobra – ali kad on iskazuje bojazan da sebe projektuje u tu ulogu, onda je jasno da se bol od packi koje je dobio od njegovog današnjeg rivala marta ove bizarne teniske godine u Dubaiju – još uvek oseća.

Upravo je suština„teniskog predavanja“ u strateškom i psihološkom smislu koje je Đoković tada održao mladoj teniskoj zvezdi u usponu ono što će brojni stručnjaci i ljubitelji srpskog asa istaći kao (još uvek nedostižnu) prednost nad inspirisanim „Cicijem“. I tada je on bio u naletu, podstaknut nekom drugom selekcijom pozitivnih statističkih parametara i navijanjem da se pobedom nad Novakom ozvaniči smena „stare garde“ – ali nije došao ni blizu tog cilja. Uz dužno poštovanje prema 2 ostvarene pobede u dosadašnjih 5 međusobnih susreta, Stefanos će morati da pokaže da ima stabilnost, agresivnost u igri i psihološku dubinu da bi mogao da pruži pravi izazov Novaku u formatu na tri dobijena seta u svom prvom polufinalu Grend Slema na šljaci.

foto: EPA

Novak se u meču protiv „prgavog“ Karenjo-Buste, jednom od onih neminovnih rastrzanih u kojiima – uprkos svemu – na kraju demonstrira šampionski pedigre, verovatno u najvećoj meri oslobodio pritiska koji dvonedeljna kampanja i prilika za ostvarenjem još jednog istoriskog dostignuća sa sobom nose i „očistio“ put i vidik ka ciljnoj ravni, u uslovima koji su kao retko kada do sada povoljni po njega – bez obzira na to da li ga u finalnom susretu čeka „bik“ ili „gaučo“.

Sa preventivnim flasterom na vratu ili bez njega – prvi igrač sveta će od početka nastojati da „formatira teren“ u razmenama po svojoj meri, anulira dobar servis protivnika dobrim riternom (njegovim najjačim uporednim oružjem), uspostavi visoko funkcionalnu ulogu dobrog prvog i drugog servisa i minimalizuje greške u svim segmentima igre. Naravno, amplitude su moguće – najčešće sredinom drugog seta – ali Novak zna da će šampionska aura sa početka meča bivati sve tanja što on bude duže trajao, i da pobeda u pet setova nije dobar predznak za nedeljno finale – tako da će nastojati da posao završi - u četiri.

foto: EPA

Kada Cicipas bude bio taj koji će iz pozicije onog koji ovakav meč može da izgubi pre nego da ga protivnik dobije bude „vizualizovao“ njegov tok, onda će zaista i biti pravi „odrasli čovek“ svetskog tenisa. U ovom trenutku, ipak, Novak je taj čija čuvena „vizualizacija“ meča jeste pravi, autentični proces primene šampionskog iskustva na plan igre i demonstracije psihološke nadmoći. Zbog toga je opravdano smatrati da je srpski as izraziti favorit pred početak ovog pariskog polufinala i verovati u njegovu pobedu – i pored sve „baksuznosti Rolan Garosa“ (parafrazirajući Marjana Vajdu) i mogućeg „meča života“ današnjeg rivala.

foto: EPA/ALI HAIDER

„Da li Diego može opet?“ jeste – uz dužno poštovanje prema ostalim polufinalistima – najaktuelnije pitanje koje se iz Pariza emituje širom teniskog sveta u poslednjih 48 sati. Da omaleni Argentinac velikog srca može da odigra meč iz snova – dokazao je fantastičnom „kam-bek“ pobedom pre 2 dana protiv osvajača Ju Es Opena i dvostrukog uzastopnog finaliste Rolan Garosa, Dominika Tima. Ali, pobediti Rafaela Nadala na dva uzastopna turnira – a da mu u 9 mečeva pre nedavnog četvrtfinala Rima nije „uzeo“ više od 2 seta – predstavlja više od ostvarenja iz mašte.

foto: Profimedia

No, teniski Pariz je, po mnogo čemu, sve samo ne prikaz teniske idile i raja ovog hladnog i vlažnog oktobra – i tih 6:2 za Švarcmana u petom setu meča sa Timom sigurno daje više razloga za brigu članovima „kampa Nadal“. Da je „junoša“ Janik Siner manje „grešio“ krajem prvog seta, možda bi Nadal ozbiljno „zaglavio“ na tom četvrtfinalnom meču odigranom u (pre-Covid) terminu za izlazak u grad, iz čega bi mogle da se izvuku brojne zanimljive observacije – korisne po današnjeg protivnika. Da je „sila na kvadrat“ i dalje najveći adut dvanaestostrukog osvajača Rolan Garosa mogli smo da se po ko zna koji put uverimo i te večeri u Nadalovoj impresivnoj sportskoj karijeri, ali i da se prisetimo spomenutih 2:6 u prvom setu protiv Švarcmana u Rimu – i istog rezultata u konačnom setu polufinala Monte Karla 2019 protiv Fonjinija – i zaključimo da stvari kod „kralja šljake“ i ne moraju po pravilu da budu tako idealne na njegovoj omiljenoj podlozi.

foto: EPA

Kako odigrati jedan udarac više od Nadala – pitanje je koje je Diego apsolvirao u Rimu, ali da li će moći da ga reši u formatu Grend Slem takmičenja – i to posle petočasovnog „klasika“ protiv Tima – je baš veliki izazov za polaganje diplomskog na ovu temu. Nadal neće prestati da se bori na Šatrijeu čak i ako bude gubio sa 2:0, čak i ako nije njegov dan, i čak ako je tom prilikom i povređen (pitajte Hačanova o iskustvu iz Indijan Velsa 2019) – i za konačnu pobedu protiv takvog teniskog diva potrebno je u sebi imati sposobnost da se osvoji i pet setova – iako su potrebna „samo“ tri. Nadal je u Rimu video da u Švarcmanu može imati protivnika koji ima kapacitet da ga dobije „u njegovoj igri“ i hrabrost da se odvaži na odigravanje „va bank“ vinera u odlučnim momentima gema i seta. Protiv tako „našpanovanog“ Argentinca, Rafu će morati da odlično služi servis – a da u razmenama bukvalno ne greši i uspe da nađe najoštrije uglove iz spinovanih udaraca kako bi naterao Diega na greške i pomerio ga iz komforne pozicije za odigravanje dugih razmena kroz koje bi podizao samopouzdanje.

foto: EPA/Julien De Rosa

Ritam neće biti Nadalov saveznik protiv Švarcmana, a da bi sve ostalo išlo njemu u korist će morati da se svojski pomuči u prva dva seta – i da slučajno ne pomisli da je time završio posao. Njegovom protivniku je trenutno najvažniji čovek u teniskoj karijeri njegov fizioterapeut, i ako on uspe da dobro odradi svoj posao do početka meča – možda će se u budućnosti sa poštovanjem pričati o njegovim uzastopnim Grend Slem pobedama nad velikim favoritima u epskim mečevima. Ipak, ako bismo trebali da damo kratku prognozu pred ovaj meč, ona bi glasila: „Prednost – Nadal!“

foto: Profimedia

Kod dama – još jedno finale iznenađenja, iako rezultat od 16 pobeda uz samo 1 poraz na najvećim turnirima ove godine za osvajačicu Australijen Opena 2020 – Sofiju Kenin – ne ide u prilog toj konstataciji.

Sve samo ne ekspert za šljaku, Amerikanka ruskog porekla će protiv sebe imati kreatorku prave teniske bajke u Parizu, tinejdžerku iz Poljske Igu Švjontek – koja je na svom putu do finala impresionirala pobedama protiv najpoznatijih i potpuno nepoznatih protivnica – i čija poletna igra ukazuje na to da veruje da upravo ona može postati još jedna nižerangirana igračica (trenutno 54 na WTA listi) koja će se okititi oreolom osvajačice Rolan Garosa u ženskoj konkurenciji.

Sofija Kenin foto: AP

Temeljitost i efikasnost Keninove protiv visprenosti i lucidnosti Švjontek je recept za prijatno finale kod dama, gde bi važnu ulogu mogao da odigra i psihološki pritisak pred ostvarenjem ovako velikog cilja. No, o tome ćemo više u subotu – kada se budemo oporavili od trilera koje najavljuju polufinala kod muškaraca – nadajmo se, bez kiše i vetra...

Iga Švjontek foto: Profimedia

