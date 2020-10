NADAL O ĐOKOVIĆU: Ne možete uvek biti nesrećni jer sused ima VEĆU KUĆU od vas! Rafa: Ko kaže da sam odigrao savršen meč? Novak?

Španac je u finalu osvojio svoju 13. titulu na Rolan Garosu i 20. na Grend slem turnirima, čime se izjednačio sa Rodžerom Federerom po broju najvećih trofeja.

Naravno ni on sam nije očekivao ovako ubedljiv trijumf i imao je sumnje pre meča u pogledu epiloga istog.

"Jesam sumnjao naravno. Sumnja je deo života i uvek kažem isto. Ona je dobra jer znači da ne smatrate sebe previše dobrim. Godina je bila teška za sve i moja priprema za turnir nije bila savršena, ali sam na neki način trenirao na šljaci dugo vremena jer nisam igrao u Americi.", rekao je Nadal i nastavio.

"Nisam bio favorit pre meča, ali nivo tenisa mi se postepeno poboljšavao iz dana u dan tokom turnira. Osećaj loptice u polufinalu mi je bio bolji, juče i danas dok sam udarao lopticu samo je rastao. Ne možete biti previše sigurni kad izlazite na teren protiv Novaka, ali sam bio optimista da ću odigrati dobar meč."

Novak je posle meča rekao kako je Rafa odigrao savršena prva dva seta, pa je novinare zanimalo i da li su to i dva najbolja koja je odigrao u karijeri.

"Ko je to rekao? Novak? Da... Naravno da sam igrao na neverovatnom nivou, dva i po seta sam iskreno igrao odlično. Ne mogu da kažem nešto drugo jer je nemoguće imati takav rezultat protiv njega ako ne igrate vrhunski. Veoma dobro finale, igrao sam na najvišem nivou kada je trebalo i zato sam ponosan.

Nakon svega Rafa je prezadovoljan.

"Lično zadovoljstvo je veliko imajući u vidu uslove u kojima smo igrali turnir. Ove vremenske uslove ne bih birao nikad jer je bilo hladno, pa mi osećaj na loptici nije bio baš dobar, ali svakog dana radim s pravim motivima na putu ka svojim ciljevima", istakao je Nadal.

"Bik sa Majorke" ne zna hoće li igrati u Londonu na Završnom mastersu, jednom od retkih turnira koji nije osvojio i koji mu fali u bogatoj kolekciji trofeja.

"Čak ni ja ne znam svoj raspored. Ne znam da li ću nastaviti da igram ili neću posle ovoga u sledećih nekoliko meseci, pa ne mogu ni da kažem. Još nisam odlučio, pa nema smisla pričati o Londonu, jer moram da se prvo dogovorim sa porodicom i timom narednih dana", neodređen je ostao Nadal.

Iako ima 20 Grend slemova u svojoj kolekciji, Rafa kaže da se time ne opterećuje previše i za to je dao jedan slikovit primer.

"Nikad nisam krio da bih voleo da završim karijeru sa najviše Grend slemova, u to nema sumnje. Ali, moram da idem na svoj način, kao što sam radio tokom cele karijere. Neću stalno misliti o tome da Novak osvaja ovaj, a Rodžer onaj. Ne možete uvek biti nesrećni jer vaš sused ima veću kuću od vas, bolju jahtu ili bolji telefon, morate da živite svoj život i to radim svih ovih godina. Pratim svoj put, trudim se maksimalno. Veliki sam poštovalac istorije sporta i s te strane normalno da mi je stalo da delim broj 20 sa Rodžerom. Ali, kad završimo karijere mi nastavljamo da igramo i ne znam šta će se dešavati u budućnosti."

Objasnio je Nadal i da ova pobeda nije osveta za poraz u finalu Australijan Opena, gde je Đoković u januaru 2019. bio apsolutno nadmoćan sa 6:3, 6:2 i 6:3.

" Nisam neki od tipova koji se opterećuju osvetama, samo prihvatim kad stvari ne idu kako hoću. U Australiji je on igrao previše dobro, danas je bilo suprotno dva i po seta, ali ne razmišljam o tome. Ne osećam se bolje zbog toga što sam pobedio sa 6:0, 6:2 i 7:5, nego da sam dobio 6:4 u petom.

Prokomentarisao je i čestitku Rodžera Federera koji ga je označio kao svog najvećeg rivala u dugoj i uspešnoj karijeri.

" Nisam stigao da vidim to, ali hvala Rodžeru na lepim rečima. Kao što svi znaju, on i ja imamo dobar odnos, poštujemo se i na neki način, on je srećan kad ja pobeđujem i ja sam srećan kad njemu ide dobro. Znači mi mnogo pozitivan odnos koji imamo jer smo prošli kroz veliko rivalstvo koje traje mnogo vremena. Jednostavno hvala ", zaključio je španski teniser.

