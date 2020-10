DA BISTE RAZUMELI IVANIŠEVIĆA MORATE RAZUMETI KRVAVI RAT U JUGOSLAVIJI! Španci pisali o odnosu Hrvata i Đokovića IZ DRUGOG UGLA!

"Marka" je stala u odbranu Ivaniševića koji je uzburkao javnost kontroverznom izjavom pred finale Rolan Garosa kada je rekao da Španac "nema apsolutno nikakve šanse".

Novinar španskog lista Fernando Karenjo je analizirao karakter Ivaniševića i njegov odnos sa srpskim teniserom kojeg "zastupa".

"Goran nije želio da uvredi Nadala niti je rekao bilo šta čime bi umanjio njegovu veličinu. On je bio uveren da njegov igrač ima veće šanse za titulu i, kad je video koliko je pogrešio, izvinio se. Jako me je zabavila činjenica da je Španija, zemlja koja poštuje svoje sportske rivale i protivnike, ismevala takvog velikana koji je samo izneo jednu prognozu", piše Karenjo.

foto: EPA

Naravno, veliki deo svoje kolumne posvetio je odnosu Hrvata i Srbina.

"Da biste razumeli Novakov i Goranov odnos, morate se vratiti u Jugoslaviju i devedesete godine. U to vreme Ivanišević se borio za prvo mesto na svetu. Imao je puno aseva, ali je do najvažnijeg za svoju zemlju došao u vreme kad je ona vodila krvavi rat sa Srbijom. On nije ratovao, ali je rekao da je spreman da ide i u rat za Hrvatsku ako bude potrebno. U to vreme u Srbiji je odrastao Novak Đoković koji se zaljubio u tenis. Godinama kasnije Goran je u njemu video nekoga ko govori isti jezik kao on i koga je želio da uzme pod svoje", objašnjava Karenjo i nastavlja:

foto: Profimedia

"Godine su prolazile i Goran je otišao u penziju s osvojenim Vimbldonom u nestvarnim uslovima. Đoković je u međuvremenu došao do 'broja 1' i pozvao Ivaniševića da mu bude trener. Da mu pomogne da bude još bolji. Sigurno je bilo kritika ultradesničara iz Hrvatske i Srbije, ali Novaku i Goranu to nije smetalo. Zapamtite njihov primer kad će neko opet pokuša da vas podeli. Kad vam u ruke počne gurati neke zastave i govoriti vam da je ovaj lošiji i zločestiji od vas samo zato što nosi drugu zastavu. Oni koji to govore su takvi. Goran i Novak pružili su primer svima koji zazivaju ratove i žele da razdvajaju ljude", zaključio je novinar "Marke".

Kurir sport

Kurir