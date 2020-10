NEŠTO NIJE U REDU SA ĐOKOVIĆEM Slavni teniski stručnjak žestoko iskritikovao Novaka

Proslavljeni teniski trener Patrik Muratoglu ozbiljno je iskritikovao Novakov pristup i igru u finalu Rolan Garosa.

Serenin trener smatra da nešto nije u redu sa srpskim asom, jer više nije mentalno jak kao što je ranije bio.

"Nadal je igrao svoju igru. Bilo da pobeđuje ili gubi, on se uvek bori. Dobro počne meč, ako treba da podigne nivo, on to i uradi. Kod Novaka to nismo videli. Jasno je od početka bilo da nešto nije u redu, nije bio spreman. Ko je očekivao da u duelu izmđu Rafe i Novaka vidi rezultat 6:0, 6:2", kaže Muratoglu i dodaje:

"Videli smo Novaka u brojnim Gren slem finalima, u ovom nije ličio na sebe. Sećam se Australijan Opena 2019. Tada je izašao na teren sa drugačijim stavom, pun samopouzdanja, spreman da uništi protivnika. Sada nije bilo tako. Ovo nije bio Đoković koga poznajemo, nije mentalno bio spreman na isti način".

Kurir sport

Kurir