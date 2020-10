OLGA LAŽE DA SAM JE TUKAO! Zverev progovorio o žestokim optužbama za nasilje, pa dobio BRUTALAN ODGOVOR OD BIVŠE

Моя жизнь- это одно большое приключение. Затяжной прыжок из п*зды в могилу, как говорила неповторяемая Ф. Раневская. В начале этого лета я съехала от родителей и выставила машину на продажу, чтобы начать самостоятельную жизнь и выходить из зоны комфорта. Приютила меня на первое время @yodo_19 😅 (наша любимая Моника) ❤️ И, когда, после продажи машины, я нашла съемную квартиру в 10-ти минутах от подруги, я не раздумывая (что очень мне свойственно) в неё заселилась. Прошёл месяц и вот сегодня день, когда нужно оплачивать аренду, утром у меня отключается электричество. Приходит электрик и говорит: «Вам повезло, потому что вообще мог быть пожар. Надо все менять, это займёт время, поэтому в ближайшие недели у вас не будет работать ни свет, ни розетки.» Моя реакция : 🙂👍🏼 Дальше происходит следующие: я звоню хозяину квартиры, сообщаю ему о последних событиях, на что он говорит, что проблем у него лично никаких с электричеством не возникало и что все в хорошем состоянии🤷🏽‍♀️😅 мы немного ссоримся и приходим к решению, что я съезжаю, а он возвращает мне залог. 🤞🏼 Собственно никто из моих друзей даже не удивился, что все это произошло именно со мной. Ну вот как то так сегодня 😂 а как проходит ваша пятница? p.s. вместо того, чтобы ехать покупать фотоаппарат , я собираю вещи, потому что завтра надо съехать 🤸🏽‍♀️💃🏼 #приколдесныеистории или #Оляисамостоятельнаяжизнь // фотографии со вчерашней съемки. Мейк @simagina.makeup 💇🏽‍♀️ фото @viktoriavf 📸

