NOVAČE, IDI PLETI ŠALOVE ILI OBRAĐUJ DRVO! Legendarna teniserka osula žestoku paljbu po Đokoviću! BRUTALNE PROZIVKE

Jedna od najboljih spotiskinja u istoriji i po mnogima najveća teniserka svih vremena, Martina Navratilova, žestoko je iskritikovala srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Navratilova je "osula paljbu" po Srbinu zbog njegove odluke o istupanju iz Saveta igrača i osnivanju novog nezavisnog sindikata koji će se boriti za prava tenisera.

"On misli da radi prvu stvar. Ne slažem se sa njegovim izborom, to neće pomoći tenisu", kaže Navratilova i dodaje:

"Stvarno ne razumem to kod njega... Kad si svetski šampion, treba da se posvetiš sportu, da tvoja energija odlazi na to. Da bi ste se opustili gledajte TV, obrađujte drvo ili pletite šalove, to vam je za opuštanje i energiju. Ali osnivanje sindikata?!"

Osvajačica 18 Grend slem titula smatra da to što je Novak učinio nikako ne pomaže tenisu.

"To može da radi kada prestane da se bavi tenisom, to je kontroverzno i ne pomaže. Tokom pandemije korona virusa pokušao si da nas podeliš, a sve to dok pokušavamo da se ujedinomo i igramo turnire da se ljudi ne bi razboleli i umirali od COVID-19?" poručila je Navratilova.

