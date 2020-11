ŠVAJCARAC OTKRIO ONO ŠTO SVE INTERESUJE: On je Federerov najteži protivnik (FOTO)

Kaže da je protiv Nadala uvek bio favorit u dvoranskim uslovima.

"Uvek postoji pritisak kada igram sa Rafaelom Nadalom u dvorani, jer sam favorit. To se menja u zavisnosti od toga kako stvari teku, ali on je uvek bio težak protivnik za mene", dodao je on.

foto: Profimedia

Federer je na zavrsšnom turniru sezone pobeđivao 2003, 2004, 2006, 2007, 2010. i 2011. godine.

Kurir sport

Kurir