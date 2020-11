VEROVAO SAM DA ĆU OSVAJATI SLEMOVE: Ovo su Đokovićeve reči pred duel sa Timom

“Ja sam ovaj sport, pretpostavljam kao i većina drugih tenisera, počeo da trenerima jer sam ga zavoleo. Imam strast za tensisom. Većina dece mašta da može da postane najbolji teniser sveta i da osvoji najveće turnire, a ja sam sanjao još od veoma malih nogu. Imao sam između pet i sedam godina kada sam razmišljao o tome kako bi bilo osvojiti Vimbldon. Bio je to u mojim očima najvredniji Slem, a mislim da sam baš tu i gledao svoj prvi teniski meč – bio je to nastup Pita Samprasa u finalu 1992. godine, mislim. Moram da kažem da sam uvek verovao da ću to ostvariti. Međutim, kada se to zapravo dogodilo, kada sam 2008. godine osvojio Australijan Open, svoj prvi GS turnir, bilo je to nekako očekivano neočekivano. Osećaj koji me je zaista ushitio. Kada sam 2011. godine osvojio svoj prvi Vimbldon, bilo je potpuno drugačije. Bio je to treći Grand Slem turnir za mene i osigurao sam i prvo mesto na ATP listi. Bio je to verovatno trenutak u mojoj profesionalnoj karijeri koji me je najviše uzbudio i ispunio”, izjavio je Novak Đoković posle pobede nad Aleksandrom Zverevom.

Đoković će igrati protiv Tima u borbi za finale, a drugi polufinalni par biće Danil Medvedev i Rafael Nadal.

“Izgubio sam od Dominika prošle godine u zanimljivom meču u grupnoj fazi i prema njemu imam mnogo poštovanja prema njemu i njegovoj radnoj etici. Uvek sa njim imam neke trilere, tako je bilo i u finalu Australijan Opena. U veoma je dobroj formi i obožava da igra na ovoj podlozi. Ja nisam iscrpljen ove sezone kao što sam bio prethodne godine, ali sada je teže jer svi moramo uvek da budemo u karantinu, a za neke igrače je to veoma zahtevno. Neke stvari, kao što je na primer svež vazduh, prečesto uzimamo zdravo za gotovo”, kazao je Novak.

foto: AP Frank Augstein

Srpski teniser potom je govorio i o krajnje čudnoj sezoni koja je iza svetskog tenisa.

“Iako definitivno jeste bila čudna sezona, mislim da smo odradili veliki broj turnira s obzirom da je postojao šestomesečni prekid zbog koronavirusa. Uspeli smo da odigramo tri od četiri Gren slema, ali i neke Masters turnire poput Sinsinatija i Rima. Mnogo smo govorili o tome da li je sezona u zatvorenom uopšte moguća zbog koronavirusa. Nadam se da će ovaj osećaj ulaska u praznu dvoranu uskoro nestati. Ako u Australiji bude dozvoljeno 50 odsto kapaciteta, to će biti velika stvar. Sada bi nam i 10 odsto bilo ogroman podstrek. Nadam se da je ovo sve privremeno i da će proći veoma brzo, pa da ćemo se vratiti nazad na naš put”, rekao je najbolji teniser sveta.

Kurir sport

Kurir