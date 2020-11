VAJDA OTRIO ZAŠTO JE ĐOKOVIĆ IZGUBIO FINALE ROLAN GAROSA: Novakov trener objasnio razloge poraza od Nadala!

Novak je na 4:4 u trećem setu polufinala protiv Stefanosa Cicipasa napravio brejk i servirao je za pobedu, ali je Grk spasao meč loptu i odveo borbu u peti set.

Tamo je Đoković pobedio i prošao dalje sa 6:3, 6:2, 5:7, 4:6 i 6:1, posle četiri sata tenisa. Vajda tako dug meč vidi kao razlog za nedostatak energije u finalu sa Rafaelom Nadalom.

"Novak je uradio nešto neverovatno tako što je šestu godinu završio na prvom mestu, sjajno dostignuće. Ispunio je cilj postavljen na početku ove godine, a u 2021. će se fokusirati isključivo na Grend slemove da bi se približio Federeru i Nadalu", rekao je Vajda.

Đoković je na početku godine igrao u fantastičnoj formi i bio neporažen na tri turnira pre prekida sezone zbog pandemije korona virusa.

Osvojio je 17. GS turnir u Australiji (osmi u Melburnu), ali potom su usledili maleri.

Zbog pademije koronavirusa Vimbldona nije bilo, a na US Openu mu se desio nesrećni slučaj i diskvalifikacija.

Rolan Garos je bio šansa da se dodatno približi Švajcarcu koji ima 20 Grend slemova. Umesto toga, Nadal je osvojio Pariz i on se poravnao sa Federerom.

"Cenim to što je postigao uspehe posle restarta sezone. Bio sam zabrinut hoće li biti spreman, jer je preboleo i korona virus. Kad smo stigli u kamp u Marbelji fizički je bio dobar. Osvojio je Sinsinati, a da nije bilo one nesreće u osmini finala, mogao je i US Open", rekao je Vajda.

foto: EPA Andy Rain

Vajda kaže da mu je nakn Beča opala motivacija

- Na kraju sezone možda nije imao istu motivaciju, jer je praktično osigurao prvo mesto do kraja godine na turniru u Beču. Vodio je 4:0 protiv Dominika u odlučujućem taj-brejku ali mu je falila ta varnica - priča Vajda.

Opisao je i šta se dešavalo u prestonici Francuske, gde je Srbin u finalu poražen od Nadala sa 6:0, 6:2 i 7:5.

"Bilo je hladno i vetrovito u Parizu. Mnogi su pričali da će ti uslovi odgovarati Novaku ali Rafa je odigrao neverovatno u finalu. Imao je neviđenu dubinu u udarcima, dok Novak nije baš bio sav svoj. Šteta je što je prethodno izgubio onaj četvrti set nepotrebno", zaključio je Vajda.

