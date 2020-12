NOVAK PONOVO NA UDARU! Član Saveta igrača žestoko napao Srbina: Đoković pričao BESMISLICE!

Austrijski teniser Jirgen Melcer, član Saveta ATP igrača, kritikovao je najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Đoković je u avgustu osnovao nezavisnu Asocijaciju tenisera (PTPA) i napustio Savet ATP igrača.

Međutim, nedavno se našao na listi kandidata za izbore u udruženju koje je napustio.

Novak je prošle nedelje potvrdio da su ga igrači predložili, ali da je Savet doneo odluku da jedan teniser ne sme biti član dva udruženja.

Melcer je oštro dematovao Novakove tvrdnje.

"Bili smo usko povezana grupa i pokušali smo sve to da vodimo kako treba sa menadžemntom ATP-a i članovima Odbora. PTPA je sasvim druga stvar. Đoković govori o tome da je sada preko noću donesen propis da niko iz PTPA ne sme da učestvuje u Savetu. To je potpuna besmislica. Iznenađen sam što je Đoković sada toliko iznenađen i što misli da se sve to protiv njega preko noći razvilo", kaže Melcer.

