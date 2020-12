FEDERERU NIJE DOBRO! GLEDA I NE VERUJE! Nole broji sitno do ispisivanja najnovije stranice istorije belog sporta (FOTO)

ATP objavio je raspored takmičenja za prvih sedam nedelja, a nova teniska sezona počinje turnirima u Delrej Biču i Anataliji, koji su na programu od 5. do 13. januara.

Kvalifikacije za Australijan Open igraće se od 10. do 13. janaura u Dohi, a prvi gren slem u sezoni pomeren i održaće se od 8. do 21. februara.

foto: AP

Pomeranjem prvog grend slema pomerio se i datum do kojeg će srpski as biti sigurno na prvom mestu ATP liste. Novak će na tronu biti sigurno do 22. februara naredne godine, odnosno do završetka grend slema u Melburnu. To znači da je osigurao i matematički 308 nedelja na prvom mestu ATP liste.

foto: Profimedia

Dve nedelje će ga deliti od izjednačenja Rodžerovog rekorda od 310 nedelja na tronu, a tri od istorije belog sporta.

(Kurir sport)

