ŠOK TVRDNJE BIVŠEG SELEKTORA! Nenad Zimonjić izneo PRLJAV VEŠ i otkrio kako je Troicki došao na njegovo mesto! FOTO

Zimonjić je na Tviteru izneo do sada nepoznate podatke o smeni.

“Veoma sam iznenađen odlukom igrača da me smene sa pozicije selektora Dejvis kup tima Srbije. Imao sam želju da nastavim sa radom na toj poziciji, sa čime su svi igrači bili upoznati, kao i sa rokovima za prijavu novih kandidata.

Nakon isteka roka za prijavu 24. oktobra, saopšteno mi je od strane TSS da sam jedini kandidat koji je ispunio sve uslove. U prilog tome idu i odlični rezultati koji su postignuti za vreme mog mandata (od 2017. do 2020. godine), sjajne atmosfere u timu, kao i moje znanje i iskustvo stečeno tokom 26 godina nasutpanja za reprezentaciju”, napisao je Zimonjić na Tviteru.

Za ideju o smeni saznao je od svog naslednika, Viktora Troickog:

“Pozvao me je telefonom 1. novembra i obavestio da su igrači imali sastanak u Parizu tog dana i da su izrazili želju da on bude novi selektor, bez objašnjenja i konkretnih razloga zašto me smenjuju. Napominjem da nisu sa mnom razgovarali ni u jednom momentu o eventualnim problemima, nezadovoljstvu ili mogućoj promeni selektora.

“Trudio sam se da pomognem svih našim igračima i da im budem podrška, ne samo u reprezentaciji. Nekoliko dana kasnije, 3. novembra sam saznao da su igrači naknadno dostavili molbu TSS da Troicki bude novi selektor, 25. novembra mi je saopštena odluka TSS da konkurs bude produžen do naredne subote”, dodao je on.

Nakon što je podsetio na sve što je osvojio, Zimonjić je istakao:

“Na sve te rezultate sam ponosan, kao i na činjenicu da su me igrači izabrali da budem selektor i za Dejvis kup i za ATP kup. S tim u vezi sam bio uveren da se moja stručnost, iskustvo i znanje ne dovode u pitanje”, napisao je Zimonjić, nakon čega je zahvalio na saradnji i poželeo sreću u budućim takmičenjima.

