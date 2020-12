KIRJOS IZGUBI, PA U SVLAČIONICI POPIJE TRI PIVA: Francuz izneo šokantne detalje iz teniske svlačionice

Francuski teniser Benoa Per ne prestaje da šokira stavovima.

Posle priče da je veoma zadovoljan i da se nikada ne bi menjao sa Novakom Đokovićem i ostatkom teniskog vrha Francuz je izneo još detalja, ovoga puta o Australijancu Niku Kirjosu.

- Meni se dopada njihova ludost. Kada je Kirjos igrao sa Oangom na US openu 2019, tribine na jednom od manjihnterena bile su pune. Mi kritikujemo njegovo ponašanje i kažemo da on vređa sve, da se ne trudi i da ne želi da igra, ali na kraju krajeva će ga svi gledati. Ljudi znaju da će se nešto dogoditi, njegovi mečevi uvek su šou, napisao je Per u kolumni.

Per se prisetio i Vimbldona 2019. godine, na kojem je Kirjos izgubio od Nadala.

- Sećam se jednog dana prošle godine na Vimbldonu, ušao sam u svlačionicu, a Kirjos tek što je izgubio od Nadala u drugom kolu. Jedva da je izašao sa terena, a video sam ga kako poručuje tri piva i sručuje ih u sebe. Onda je otišao na konferenciju za medije. Ništa strašno! Nik je dobar momak, iskren, nije previše zabrinut i zarađuje dobre novce. Australijski mediji ga rastrgnu, a on ostane iste. Nije ga briga, dodao je on.

