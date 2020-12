TI SI VOLJEN: Najveći Novakov FAN doputovao u Beograd i doneo Đokoviću SPECIJALAN POKLON! FOTO

Hiljadu i 400 kilometara od Pariza do Beograda, potom potom 1.700 od srpske prestonice do Londona, u samo tri dana. Sve zbog Novaka Đokovića.

Ništa nije teško za Džuli Sojer, jednog od najvećih fanova najboljeg tenisera sveta, koja neretko putuje sa jednog kraja Evrope na drugi samo da bi ga videla i pozdravila. Tako je bilo i ovog puta, s tim da je Francuskinja sa sobom ponela i specijalan poklon.

- Kada je Novak prolazio kroz teške trenutke tokom juna, pokrenuli smo projekat u kom smo želeli da pokažemo našu ljubav prema njemu. Napisala sam instagram post gde sam pozvala ljude da napišu tri stvari: ko su i odakle su, kako su otkrili Novaka, kao i zašto ga ga vole. Stigli su brojni odgovori iz 42 države širom sveta, što mi je pokazalo da moram da uradim nešto tim povodom. Odštampala sam sve komentare i spakovala ih u veliku svesku. Pronašla sam jednu sa koricama na kojima je pisalo "Ti si voljen", i mislila sam da je ta idealna. Donela sam mu tu svesku u Beogradu, kako bi imao podsetnik na to da ga svi mnogo volimo i poštujemo - rekla je Sojer.

foto: Nebojša Mandrapa

Džuli je navela šta je ona napisala kao odgovore u svesci.

- Novaka volim iz više razloga. Prvo, svidela mi se njegova ambicioznost i odlučnost. On je momak koji je postavio ciljeve još na početku i nije se stideo da ih naglas izgovori. Drugo, volim njegovu strast prema igri, a dopada mi se i Đokovićeva tranzicija iz odbrane u napad na teren. Ta bekhend paralela, to je zaista prava lepota. Ujedno, ja sam i nastavnica, i provela sam ceo život u obrazovanju, pa i sa te strane cenim posvećenost koju Novak, Jelena i fondacija ulažu da unaprede uslove za decu. Na kraju, Novak je super pristojan i ljubazan, brine o drugima, o kolegama, i to je za veliko poštovanje. Sve to me inspiriše, i podstiče da i sama ostvarim ono što poželim. Novak mi daje nadu u moju bolju budućnost i to je neprocenjivo. Zahvaljujući Novaku, dobila sam brojne nove prijatelje, a počela sam i da učim srpski jezik zbog njega.

foto: Nebojša Mandrapa

Džuli je dobila i priliku da gleda Novakov trening, obišla je Fondaciju Novak Đoković, a srela se i sa brojnim prijateljima iz Srbije.

- Imala sam nekoliko slobodnih dana nakon što sam obišla porodicu u Francuskoj gde smo proslavili Božić, i pre povratka u London u kom živim, videla sam da je Đoković u Beogradu. Pomislila sam da bih mogla da svratim i donesem mu poklone, kako bih ga obradovala i unela dodatnu pozitivnu energiju pred Australijan open. Zbog Novaka putujem svuda, još od 2018. i obišla sam veliki broj turnira. Doduše, u 2020. nisam putovala mnogo, što je i razumljivo, ali jesam stigla na jedan dan u Rim.

Džuli je Francuskinja, ali živi u Londonu, gde radi kao nastavnica francuskog i španskog jezika.

Kurir sport

Kurir