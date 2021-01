OSVETA SE SERVIRA HLADNA: Novaka SUDIJE izbacile iz Amerike, sada će im MAHATI iz Australije!

Tako je uvažen predlog Novaka Đokovića, a poznato je da je njegov ljut rival Rafael Nadal, bio strogo protiv toga.

"Mnogo sam kritikovan, jer sam rekao da treba razmisliti da se ukinu linijske sudije. To mišljenje imam već nekoliko godina, nema nikakve veze sa mojom diskvalifikacijom sa US opena. Nisam neko ko obožava tehnologiju i ne može da živi bez nje. Mislim da je društvo u nekim svojim aspektima previše tehnokratsko. Ali ako tenis može da bude efikasniji, zašto da ne?", rekao je Novak posle US opena....

Na neki način ovo je pravda za najboljeg tenisera sveta, nakon nesrećne diskvalifikacije sa US opena kad je lopticom nenamerno pogodio linijskog sudiju

Australijan open u Melburnu počinje 8. februara.

