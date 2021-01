HAMAD MEĐEDOVIĆ STARTUJE SA PROFI TURNIRIMA: Najbolji junior Srbije počinje godinu iz Tunisa

Uvek ispred svoje generacije, uvek stazama koje vode ka eliti profesije koju je izabrao. Kalendarsku 2021. najbolji junior Srbije Hamad Međedović startovao je najboljim rangom na ITF listi, devetim mestom na planeti.

Naša najsvetlija tačka na svetskoj juniorskoj sceni, jedini predstavnik Srbije na juniorskom gren slemu u Australiji 2020, iako ima sve predispozicije da se na juniorskom gren slem takmičenju okiti naslovom šampiona, sezonu 2021. kreće serijom profi turnira.

Razlog što Hamada nećemo videti na juniorskom gren slemu Australian Open 2021. je taj što su organizatori turnira u Melburnu odlučili da ove godine otkažu turnir za juniore zbog situacije sa virusom korona.

“Da, na žalost nećemo imati priliku da se takmičimo na gren slem turniru u Melburnu, ali to ne znači da treba da sedimo kod kuće i čekamo bolja vremena, uvek ima neka druga opcija, važno je da se i kada je lepo i kada je teško radi i ide napred. Moj tim je odlučio da sezonu započnemo na fjučersima u Tunisu gde putujemo danas i gde nas čeka najpre karantin od pet dana, a nakon toga takmičenja na dva turnira. Imali smo odlične pripreme za ovu sezonu zahvaljujući Novaku Đokoviću koji je stao uz nas, omogućio nam izvanredne uslove za rad u TC Novak, radio zajedno sa nama, delio teren sa nama…Veliku dozu samopouzdanja nam je ulio i snagu da punim plućima krenemo u takmičarsku godinu koja je pred nama. Iskreno veoma se radujem i jedva čekam da stanem na teren i krenem sa takmičenjem” – objašnjava ovaj fantastični dečko rođen u Novom Pazaru, član top deset juniora sveta.

U 2020. Međedović je uprkos svemu onome što je donela pandemija virusa krona uspeo da zabeleži i poene za ATP listu i da na juniorskom gren slemu u Parizu izbaci prvu zvezdu ovog takmičenja, Francuza Harloda Majoa.

“Plan je da i ove godine odigram juniorske gren slemove kada i gde se budu održavali, jer se još uvek ništa ne zna zbog virusa korona koji još uvek, na žalost, uzima danak širom planete. Svi sa velikim nestrpljenjem i radošću čekamo taj dan kada će sve ovo biti prošlost i kada ćemo slobodno moći da se krećemo i radimo svoj posao, a do tada onako kako se mora. Jedno je sigurno, raditi se mora, svaki dan bez obzira na sve, raditi na sebi se može i mora uvek kako bi dostigao željene snove. Očekujem da ćemo ovogodišnji Rolan Garos odigrati u vreme kada mu i jeste vreme, da će kraj maja i početak juna doneti lepe sportske priče i trenutke kojima ćemo se svi radovati. Uspeo sam da odigram dva fjučersa gde sam uzeo i poene i zadržim rang na ATP listi. Plan je da u 2021. pored juniorskih gren slemova odigram što više fjučersa i osvojim što više profi poena, da prelazak na profi karijeru bude popločan sjajnim rezultatima, daću sve od sebe da tako i bude” – ističe 17- godišnji Hamad.

Pred nama je jedna još uvek neizvesna takmičarska godina.

“Tačno, neizvesna jeste u smislu kada, gde, koji turnir, ali biti spreman za to sve, za svaku promenu i kalendar takmičenja je moguće, tu nema neizvesnosti. Ako je zdravlja, tu sve rešava svakodnevni rad na terenu i sopstveno usavršavanje. Kada to naučimo onda nema prepreka, samo je pitanje da li ideš da se takmičiš u Pariz ili Madrid ili Dohu ili…bilo gde, svejedno je, važno je koliko si spreman i rešen za pobedu, a pobede će doći ako jesi, ma gde se turnir održavao”.

U šampionske pohode krenuo je još sa osam leta, u konurenciji do 14 bio je vicešampion Evrope, višestruki je šampion Srbije...U 2018. osvojio je ITF turnir u konkurenciji do 18 godina u Subotici. Na Pojedinačnom prvenstvu Evrope 2017. u konkruenciji do 14 osvojio je srebro za Srbiju, bio finalista čuvenog Tarba (nezvanično prvenstvo sveta do 14). U 2019. pored osvajanja bronze za Srbiju na Svetskom ekipnom prvenstvu u konkurenciji do 16 godina Međedović je osvojio i ITF turnir u Nju Delhiju (Grade 2), ITF turniru u Berlinu (Grade 1), igrao finale u Vilahu (Grade 2).

Od malih nogu donosio je Srbiji medalje sa raznih evropskih i svetskih takmičenja. Osvojio je evropsko srebro u pojedinačnoj konkurenciji, svetsku ekipnu bronzu, Ostao je žal za juniorskim zlatom, ali vremena za to još uvek ima.

“Ima i vremena i žara i želje. Ako ne bude prilike da sa reprezentacijom do 18 godina odem do zlata, jer su nam otkazani Vinter kupovi, a pod znakom pitanja su i Letnja evropska prvenstva, trudiću se svim snagama da osvojim gren slem trofej kojim ću staviti tačku na juniorska takmičenja i zatim se u potpunosti posvetiti profi sceni, gde mi je jedan od najvećih snova upravo osvajanje trofeja sa Dejvis kup reprezentacijom Srbije” – zaključio je mladi teniski as našeg “belog sporta” Hamad Međedović.

Kurir sport

Kurir