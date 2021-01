ZA KURIR IZ AUSTRALIJE: Teniser Sandgren uneo koronavirus u avion za Melburn!

Putnici na letu iz Los Anđelesa za Melburn, koji je prevozio tenisere na Australijan open, sumnjaju da je koronu u avion uneo teniser Tenis Sandgren, koji je ušao iako je imao pozitivan test na koronu, otkriva Kurirov dobro obavešten izvor iz Melburna.

Navodno, svi putnici su nakon ulaska u avion čekali sat vremena na Sandgrena, a niko nije znao razlog zašto let kasni zbog američkog tenisera, ali tu nije bio kraj. Avion je čak morao da se pre poletanja vrati po dodatnu dokumentaciju, da bi se na kraju ispostavilo da se dokumentacija odnosila na dozvolu australijskih vlasti da Sandgren može da se ukrca na avion i uđe u Australiju, iako je dva puta testiran pozitivno na koronu, jer je navodno koronu već imao u novembru, kako je i sam potvrdio na Tviteru.

- Kako svedoče putnici sa leta koji su hteli da ostanu anonimni, Sandgren je ustajao, slikao se, skidao masku, a sedeo je na metar i po od posade i stjuardese, koja je na kraju zaražena - priča izvor Kurira.

- Stjuardesa koja je zaražena služila je Sandgrena, kao i ostale goste, jer je na letu bilo posluživanja hrane i pića. Bila je u direktnom kontaktu s njim - priča naš dobro obavešten izvor.

Po dolasku u Australiju, nakon leta od 15 sati, putnici i posada sa leta izdvojeni su na poseban terminal, a nakon testiranja tog dana dvoje putnika sa leta, član posade i jedan putnik bili su pozitivni na koronu.

- Ono što se prećutkuje jeste da je strogi karantin, i to što su teniseri ostali bez treninga, i sve što se desilo posledica odluke vlasti Australije da puste na let nekog ko ima pozitivan test na koronu. Oni to vode kao oporavljeni slučaj, i može da se leti samo uz posebnu dozvolu. Sada se svi prave ludi, a dopustili su da neko s pozitivnim testom uđe među 40 i nešto tenisera i posadu - zaključuje naš izvor.

