DUŠAN LAJOVIĆ: Dosta teška grupa, ali nadam se dobrom startu

Ekipa selektora Viktora Troickog, koja brani titulu u Melburnu, nastupiće u sastavu Novak Đoković, Dušan Lajović, Filip Krajinović i Nikola Ćaćić, a žrebom je odlučeno da će igrati u grupi A sa Nemačkom i Kanadom.

"Dosta teška grupa, ali većina ekipa ovde je jaka i čine ih top igrači tako da neće biti lak put. Nadam se da ćemo dobro startovati turnir jer dolazimo na teren gde smo već dobro igrali u prošlosti, imali dobru energiju i atmosferu. Smatram da će ATP Kup biti dobro takmičenje, pre svega što svi dolazimo iz karantina i iz neke izolovanosti od spoljašnjeg sveta i svega toga, i mislim da je dobar turnir za početak sezone", rekao Lajović za Teniski savez Srbije.

ATP Kup ove godine igra se u Melburn od 1. do 5. februuara.

"Ovaj put domaćin je samo Melburn, ali ipak je to tlo Australije sa kojeg smo prošle godine otišli kao šampioni, nadamo se isto tako odličnoj atmosferi kao i 2020. Nadamo se da će uslovi dozovoljavati publiku u nekim procentima, a ako to tako bude onda sam siguran sam da će naša verna publika biti opet uz nas i da ćemo dobiti bar delić one atmosfere koju smo imali prošle godine, da ćemo na krilima naše publike ići do odbrane trona", objašnjava Lajović.

(Kurir sport)

Kurir